Ricordate Denise Pipitone, la bambina di 4 anni che scomparve l’1 settembre 2004 mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani?

Nonostante il caso resti irrisolto e della bimba non se ne sia saputo più nulla, oggi risulta ancora nello stato di famiglia di Piera Maggio. È bastato il questionario del censimento Istat per riportare la madre della bambina scomparsa a Mazara del Vallo davanti a una domanda che, dopo oltre vent’anni, resta senza risposta: come indicare la posizione di una figlia di cui non si hanno più notizie?

La stessa Piera ha chiesto lumi in un post pubblicato sui social. La compilazione era iniziata regolarmente, ma si è fermata quando l’incaricato ha chiesto le informazioni relative a Denise. Nei documenti della famiglia, infatti, la ragazza figura ancora tra i componenti del nucleo.

“Da sempre, e ancora oggi, nel nostro stato di famiglia risultiamo essere in tre: io, Pietro e Denise”, ha spiegato Piera Maggio, riferendosi a sé stessa, a Pietro Pulizzi e alla figlia. Di fronte alle domande del censimento, i genitori non hanno saputo come procedere. Non possono fornire dati aggiornati sulla ragazza né dichiarare una situazione che non conoscono. Per questo, d’accordo con l’operatore, hanno deciso di sospendere temporaneamente la compilazione. L’incaricato si è impegnato a chiedere chiarimenti e a tornare con le indicazioni necessarie per completare il questionario nel modo corretto.

La madre ha poi risposto anche ai commenti comparsi sotto il suo intervento, chiarendo che la difficoltà non nasce da una scelta di sottrarsi alla procedura, ma dall’assenza di informazioni. “Giustamente, nel censimento ISTAT non possiamo dichiarare qualcosa che non corrisponde alla realtà. Di Denise, purtroppo, non sappiamo nulla e non possiamo fornire informazioni che non abbiamo”, ha scritto.

Da quel tragico 1 settembre 2004 le ricerche e le indagini non hanno chiarito che cosa le sia accaduto. La vicenda giudiziaria non ha portato a una verità definitiva e la famiglia continua a non avere notizie della bambina. Anche un adempimento ordinario come il censimento si è così trasformato in un nuovo ostacolo burocratico, riportando al centro una scomparsa ancora irrisolta.