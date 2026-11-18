“L’assassino più stupido del mondo”. Così Milo Infante nella puntata del 17 novembre di Ore 11. Nel programma, andato in onda su Rete Quattro, si è parlato del delitto di Garlasco. L’argomento del giorno era legato al destino incrociato di Andrea Sempio e Alberto Stasi. Se per il primo si avvicina l’udienza preliminare fissata per il 25 aprile 2027, i legali del secondo valutano la possibile di presentare richiesta di revisione dopo la condanna in via definitiva a sedici anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi.

“Nel caso di Garlasco manca la logica, se la usi devi per forza dimenticarti dell’indagine, ci sono dei punti in cui si ferma”, inizia così l’obiezione di Milo Infante. Il conduttore poi aggiunge: “E allora c’è un dogma, quello della verità assoluta, il pedale cambiato, cosa senza senso, un assassino che esce di casa senza premeditazione, le prove fatte scomparire, le analisi scientifiche forse anche taroccate. Ci potrebbe essere forse anche questo nell’istanza di revisione. Non è questione di logica. Il giornalista Piero Colaprico, che da sempre ha sostenuto la colpevolezza di Alberto Stasi, ha poi risposto: “Non ho opinioni sicure al 100%, mi baso sui fatti e non sui fantasmi di fatti”. Il conduttore di Ore 11 ha così risposto: “Se sono l’assassino prendo una bicicletta che non mi appartiene, ma che è della mia famiglia, vado a commettere un omicidio, che quindi diventa premeditato, altrimenti perché avrei dovuto prendere la bicicletta nella ditta di mio padre? O pre ordinato, la differenza dipende da quanto tempo prima è accaduto qualcosa. Una volta fatto, torno e mi accorgo che i pedali sono sporchi di sangue perché le scarpe erano sporche. Quindi cosa faccio? Quando non si sa, smonto i pedali della bicicletta che ho usato e li monto sulla mia, quella che ho nel garage di casa”.

Colaprico controbatte ancora: “Mi spiace che tu questo lo ritenga illogico, fa parte del piano della realtà”. Subito Milo Infante lo interrompe: “Stupido, non illogico”. Il giornalista però prosegue: “Quando Stasi viene interrogato omette il parterre di biciclette di casa sua, lui è l’unico a non dire di avere la bicicletta nera. Il suo verbale è omissivo”. Il conduttore prosegue il suo ragionamento: “Gli darei l’ergastolo, si merita la condanna perché ha sicuramente mentito sulla bicicletta nera. L’assassino più stupido del mondo, che prende i pedali sporchi di sangue, ma poi si scoprirà che il sangue di pedale non c’è. Non c’è nemmeno il DNA di Chiara Poggi, scommettiamo una cena su questo. Non ci sono sangue e DNA. Sui pedali c’è una sorpresona, che farà cadere questo grande teorema, che non sta in piedi. Comunque la vuoi vedere, sei l’assassino meno furbo del mondo. Lui deve dare sempre una risposta, quando gli chiedono del sangue, che non c’è, invece di guardare la pm Muscio, come ogni bravo assassino che si rispetti, sa che è colpevole, quindi meno parli meglio è, ma lui parla. Lui racconta, dice tutto, dice talmente tanto, da arrivare a dire anche cose che non hanno senso: ‘Forse aveva il ciclo, ho pestato il sangue’”.

Alla luce di quanto emerso, Milo Infante si domanda: “Un’incredibile catena di errori o a un certo punto c’è una presa di consapevolezza degli errori fatti, ma che potevano essere nascosti o comunque coperti dalla certezza che fosse stato Stasi. Quindi se un esame non viene o una prova non è logica, tanto è stato lui”. E poi aggiunge: “Il perito del giudice Vitelli aveva chiesto i dati grezzi ai RIS, ma non glieli hanno dati. Hanno impedito al perito di un giudice di acquisire dati che nel 2009 avrebbero dato la stessa risposta a cui è arrivata la difesa di Alberto Stasi nel 2026. Forse quei dati avrebbero cambiato la storia processuale”.

Il giornalista Colaprico non indietreggia e fa una sottolineatura importante: “Se cade la perizia Testi quindi non c’è sangue sui pedali, va rivisto l’impianto accusatorio”. Milo Infante obietta e conclude: “La perizia Testi riguarda tappetini e suola delle scarpe, se non c’è sangue sui pedali, e non c’è, è assodato, Alberto Stasi è andato da innocente in carcere. Non c’è un motivo che poteva spingere Alberto a uccidere Chiara. Non ci sono indicatori che ci fosse la minima difficoltà all’interno della coppia”.