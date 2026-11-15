Ecco chi rischia una multa da 1.700 euro da oggi

A partire da domenica 15 novembre entra in vigore in Italia l’obbligo di circolare con pneumatici invernali montati oppure con catene o altri dispositivi antisdrucciolevoli idonei a bordo. La disposizione, prevista dagli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, non riguarda automaticamente tutte le strade italiane, ma esclusivamente i tratti stradali e autostradali interessati da specifiche ordinanze delle autorità competenti. L’obbligo deve essere indicato attraverso un’apposita segnaletica.

Il periodo previsto dalla normativa va dal 15 novembre al 15 aprile, ma sono concessi due periodi di tolleranza di 30 giorni per consentire agli automobilisti di effettuare il cambio degli pneumatici senza creare difficoltà alle officine. Per quanto riguarda il passaggio alle gomme invernali, è possibile montarle già dal 15 ottobre, senza rischiare sanzioni.

Durante questo periodo è inoltre consentito utilizzare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.Al termine della stagione fredda, invece, gli automobilisti avranno tempo fino al 15 maggio per sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. L’obiettivo della misura è aumentare la sicurezza stradale durante i mesi più freddi, quando pioggia, neve e ghiaccio possono rendere particolarmente pericolosa la circolazione. Per evitare sanzioni e viaggiare in sicurezza, è quindi importante verificare le ordinanze relative ai percorsi abitualmente utilizzati e controllare di avere a disposizione le dotazioni invernali richieste.