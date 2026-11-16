Il Pd spende 3,5 milioni per fare da balia ai rom

Sette giorni su sette, festivi compresi. Ventiquattro ore su ventiquattro. Estate e inverno. Fissi davanti ai campi rom di Roma, ribattezzati “Villaggi della solidarietà” dall’amministrazione Pd per rendere degrado e roghi tossici più chic, per fare da balie ai nomadi. Ci sono più di 60 vigili, ogni giorno, relegati davanti agli ingressi di cinque maxi-insediamenti della Capitale: da Castel Romano sulla Pontina a via Candoni, da via dei Gordiani a via Salviati, fino a via Salone. Il loro compito è quello di evitare che i residenti appicchino incendi o che si azzuffino tra loro o, peggio ancora, si divertano a prendere a sassate la auto che hanno l’ardire di circolare da quelle parti.Presidi statici più che vere operazioni di polizia.Tra l’altro, per la stragrande maggioranza si tratta di vigili che fanno parte del Gruppo sicurezza sociale urbana e del Gruppo sicurezza pubblica ed emergenziale, nuclei creati per contrastare degrado e abusivismo su tutto il territorio, dunque personale con funzioni operative che viene invece usato per servizi di facciata. Al Comune, quindi ai cittadini romani, questa sorveglianza no stop lanciata nel 2017 costa la bellezza di 3,5 milioni all’anno.

TUTTI I NUMERI I risultati? Le attività di monitoraggio sono scemate col passare del tempo: dalle oltre 8.000 per ogni annualità del triennio 2022-2024 alle poco più di 6.000 del 2025 e alle 3.647 della prima metà del 2026. Uno dei problemi più annosi resta quello degli incendi: dal 2022 al 2025 se ne sono contati 275 all’interno dei campi (il picco nel 2024 con 91 episodi, 25 dei quali in via dei Gordiani), con un sensibile miglioramento nei primi sei mesi del 2026 (“solo” undici roghi).Se dalle fiamme incontrollate si allarga poi il discorso allo smaltimento irregolare dei rifiuti, altra specialità nomade, da gennaio a giugno si contano dodici informative della Polizia locale di Roma (dieci per incendi e due per rifiuti) trasmesse in procura. In tutto l’anno scorso erano state 22 (dodici per incendi e dieci per rifiuti).Quanto alle attività di polizia giudiziaria, nella prima metà del 2026 si contano otto notizie di reato trasmesse alla procura e quattro perquisizioni personali che hanno portato al deferimento di altrettanti soggetti. Arresti?Solo l’ombra. Negli ultimi cinque anni solo due quelli eseguiti dai vigili romani, uno nel 2024 e uno nel 2025.Numeri che secondo la Direzione coordinamento attività operative di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale della Polizia locale di Roma «confermano il costante impegno nello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, evidenziando un’attività continuativa di prevenzione, accertamento e repressione dei fenomeni di rilevanza penale», come messo nero su bianco nella risposta fornita all’interrogazione del capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Fabrizio Santori. Che la pensa diversamente: «La risposta conferma che Roma Capitale destina risorse molto significative al presidio dei nomadi. L’amministrazione rivendica numerose attività di controllo e prevenzione, ma resta da dimostrare se tale organizzazione rappresenti l’impiego più efficace del personale disponibile. Un sistema che assorbe milioni di euro e migliaia di impieghi di personale senza fornire un’analisi trasparente del rapporto tra costi e risultati».

LA CASSAZIONE Santori ricorda anche quanto ribadito dalla Cassazione nel marzo del 2021, ovvero che l’attività espletata dalla Polizia Locale rientra nella nozione di «servizi di ordine pubblico», svolgendo di fatto funzioni di sicurezza, tra cui rientrano le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico stesso. «Pertanto, l’impiego di decine di operatori presso i campi nomadi potrebbe incidere sulla disponibilità di risorse destinate ad altre attività istituzionali di primaria importanza», spiega il consigliere comunale leghista, sottolineando che «la stessa Polizia locale lamenta da anni una carenza di organico, di mezzi e di personale operativo disponibile nei gruppi territoriali». Giusto per intenderci, per la sorveglianza del campo di Castel Romano vengono impiegati tra i 5.000 e i 6.000 vigili all’anno; idem per quello di via Candoni; in via dei Gordiani e in via Salone si parla di circa 4.000 agenti; per quello di via Salviati, invece, ci si aggira attorno ai 3.500 uomini.Tra le recenti conquiste dell’amministrazione Gualtieri si annoverano però sicuramente il nuovo parcheggio destinato ai residenti del campo rom di via Candoni, quelli specializzati in sassaiole contro gli autobus dell’Atac che lì vicino ha il suo deposito, e il progetto per l’ampliamento dell’area di sosta esterna per i nomadi di via Salviati, laddove un anno fa un ragazzo fu sequestrato e legato sotto minacce di morte.E i romani pagano...