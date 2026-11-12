Kimi Antonelli fa impazzire i comunisti: “Certe cose è meglio non farle”

Maturità e messaggio ai coetanei: Kimi Antonelli ha soltanto vent’anni ma ha lanciato un appello ai ragazzi che invadono e creano disordini nelle piazze d’Italia e d’Europa. Il campione del mondo riesce ad alternare momenti di divertimento - come la trovata dei capelli tricolore dopo la vittoria del titolo nella sede di Brackley - a quelli decisamente più seri con la stessa facilità con cui prende una curva a trecento kilometri orari.

E così, dall’incontro con la stampa che ha avuto nella Repubblica di San Marino, il ventenne ha deciso di rispondere anche alle domande più pesanti, quelle sulle scene di violenza viste nelle piazze e messe in atto da suoi coetanei. “Cercherei di trasmettere quello che ho imparato: restare se stessi, avere rispetto per gli altri, restare sempre con i piedi per terra e cercare di fare del bene, cercare di dare indietro quello che ricevi”, così ha esordito il pilota Mercedes.

In poche parole, ha esternato la sua idea del mondo, con i valori trasmessi da papà Marco e mamma Veronica. “Io cerco nel mio piccolo di dare indietro quello che ricevo perché ho tantissime opportunità, quindi cercherei di trasmettere anche il modo in cui vedo la vita e far capire che certe cose non vanno bene e non portano a niente se non ad altro casino”, ha aggiunto.

Poi ha lanciato un monito ai suoi coetanei, protagonisti di recenti ondate di disordini e violenze di piazza, da Milano e Torino fino alla sua Bologna. “È un peccato vederlo soprattutto in città bellissime, ho visto anche recentemente a Bologna quello che è successo con tanto caos e danni anche a lavoratori e piccoli negozi. Certe cose è meglio non farle”. Campione del mondo e di umanità. Ad appena vent’anni.