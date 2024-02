Oroscopo di Branko di domenica 4 febbraio 2024

Branko 04 febbraio 2024 a

ARIETE

Sarà più grande il vostro prossimo amore, assicura Luna che passa da Scorpione a Sagittario e sostituisce altri pianeti amorosi. Avete forse le vostre ragioni per essere tanto presi da voi stessi, ma non trascurate il coniuge e la famiglia. Domani torna positivo Mercurio, impegnatevi oggi anche più del necessario, in quel modo focoso che a volte spaventa gli altri, avrete risultati sorprendenti. Anche una breve gita è positiva per alleggerire la tensione nervosa di Marte.



TORO

Non fate gli spiritosi con le persone che vi amano, tra tutte le vostre qualità essi preferiscono la capacità di amare. Amare appassionatamente. Oggi, finalmente passata la negativa Luna in opposizione, Marte può tirare fuori tutte le sue potenti frecce, anche nel caso di trattative di lavoro e di affari. Una domenica meravigliosa, dovete cercare solo di essere più morbidi, com’è del resto nel vostro stile.



GEMELLI

Luna passa in opposizione, vi sentirete stanchi e nervosi. Si tratta di una tensione che vi portate addosso da quando è diventato negativo Marte (novembre) ma presto sarà amico e domani lo sarà anche Mercurio. Evitate scontri con le autorità. I cambiamenti sono inevitabili e saranno per il vostro bene. Non combatteteli solo per il gusto di andare contro. Spesso Saturno coincide con un cambio di residenza, ma è una previsione che non può essere per tutti.



CANCRO

La vita professionale offre compiti di particolare importanza che possono trasformare la vostra carriera, ma dovete essere più determinati del solito. Dopo un po’ di riflessione, ripartite con le iniziative professionali. Si conclude l’opposizione di Mercurio. Rapporti più facili con i parenti ma nelle collaborazioni continuate a essere prudenti. Fate attenzione con chi vi associate da oggi in poi, per non ritrovarvi in mezzo a incompetenti che vi sfruttano.



LEONE

Domenica, benedetta domenica. Luna nel fuoco del Sagittario manda influssi per l’amore, per le amicizie e per i divertimenti, avete veramente bisogno di spassarvela un po’. Questo sollievo è un regalo delle stelle che in seguito potrà rivelarsi proficuo, occorre solamente fare un po’ di attenzione nel mangiare e nel bere. Troverete i fondi per realizzare ciò che desiderate, fatelo subito, domani Mercurio cambia.



VERGINE

Rispetto a ieri, la situazione è un po’ frenetica, il fisico e la mente hanno bisogno di aria pura. Conta più di tutto la serenità d’animo, in seguito tornerà anche l’ambizione e la voglia di farsi avanti in un ambiente che, per la verità, appare un po’ freddo. Anche l’atmosfera familiare sembra un po’ fredda. Mercurio passa domani in Acquario, il vostro settore della salute oggi probabilmente non ottimale. Seguite le prescrizioni mediche.



BILANCIA

La settimana si conclude con un’affettuosa Luna, ma questi primi giorni di febbraio presentano tensioni e contrasti nel rapporto di coppia, figli-genitori, parenti. Un breve distacco farà bene a voi, a tutti. Venere è positiva ma richiede autocontrollo nelle collaborazioni e prudenza nelle iniziative economiche. Non dovete vedere nemici dappertutto, al contrario - prove di grande amicizia. Venere è anche sexy, veste di verde le donne e di rosso gli uomini.



SCORPIONE

Ogni tanto dovete ricaricare le vostre forze, Mercurio sarà stressante da domani per il sistema nervoso e potrà creare intoppi di tipo burocratico, controllate oggi stesso con cura la documentazione e l’amminist- razione. Ottimo cambio della Luna, decisioni ardite e prese di posizione irremovibili, facilitazioni finanziare, tutto lascia prevedere una domenica con le pastarelle. Quella dolcezza che manca nella vita coniugale, un abbraccio di Marte.

SAGITTARIO

Venere positiva al 100%, così anche la Luna - l’aspetto è forse più incisivo per i giovani e per le persone sole, ma tutti potete registrare qualche beneficio anche economico. Tenete presente anche nei prossimi giorni che la casa dei soldi e del patrimonio è toccata da influssi di grande intensità, molto aiuto anche dalle amicizie. Una nuova relazione molto importante per chi cerca novità. Mercurio buono per la fisioterapia.



CAPRICORNO

Un’altra domenica che vede vincente il segno del Capricorno, noi siamo lieti di poter registrare soltanto influssi positivi, ma è chiaro che l’esito finale è anche condizionato dall’oroscopo personale di ciascuno di voi e ancora di più da come sapete rispondere a questa bontà delle stelle. Nella salute, stomaco delicato, oppure giramenti di testa. Troppi pianeti si interessano a voi! Un felice viaggio nel futuro.

ACQUARIO

Dunque, Schubert. Ma sì, perché no, scopritevi musicisti in amore e scrivete un nuovo minuetto nel matrimonio. Non fa niente se resterà incompiuto per il momento, l’importante sarà iniziare. Per tutto il 2023 la concentrazione era sugli aspetti materiali della vostra esistenza, nel 2024, dovete dare più importanza agli affetti, sentimenti, passioni, giochi innocenti della vita. Quello che Plutone vi chiede è profondità e trasparenza. Sì a nuove storie d'amore.



PESCI

Ora Marte vi stimola e vi spinge alla battaglia, ma attenzione a non esagerare, la lotta si fa solo con ciò che esiste, non andate alla ricerca di battaglie immaginarie, magari solo per far colpo su qualcuno. Belle invece certe battaglie in amore, ricordate Patty Pravo: ma Tripoli cos’è? È il primo nome che mi viene in mente se lo immagino lontano... Ma voi dice Venere avete l’amore vicino, vicinissimo. Se lo cercate ancora aprite gli occhi, è qui.