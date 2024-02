Branko, l'oroscopo di oggi lunedì 19 febbraio

19 febbraio 2024 a

Le "Stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, lunedì 19 febbraio.

ARIETE

Oggi entriamo nel segno dei Pesci, qualcosa finisce anche per voi, tra un mese l’Equinozio di primavera aprirà la vostra nuova stagione, chiedetevi oggi come vi siete comportati nell’ultimo anno. Visto che siete molto emotivi occupatevi subito di questioni professionali o di affari e fate un controllo della famiglia. Luna può essere fastidiosa anche per la salute. Ma l’amore è sempre presente, qualcosa di speciale è previsto dopo il 20, programmate un romantico viaggio per il fine settimana.

TORO

Cosa e chi avete sognato la notte scorsa? Il Sole entrava in Pesci, Nettuno dice che sono sogni premonitori, se credete potete trasformare i simboli in numeri, tentare la fortuna. Grazie al nuovo aspetto del Sole, forma fisica e salute ricevono influssi più vitali, sarete in grado di assumervi nuovi, importanti impegni. Attenti a Venere che può disturbare la sfera privata, portare momenti di inquietudine interiore, ma spinge a esprimere sentimenti d’amore. Dichiaratevi, non siate soffocanti.

GEMELLI

La stagione dei Pesci, segno non in sintonia con il Paese, fa pensare a nuovi problemi nella vita pubblica e nei rapporti con l’estero, pure voi dovete essere pronti ad affrontare impedimenti nelle realizzazioni. Restano molto positivi gli influssi dei tre pianeti in Acquario, significa che sarete in grado di risolvere eventuali problemi. Impostazione attiva e appassionata, Venere, è potente per la vostra felicità in amore. Siate più espansivi in famiglia, faticosi impegni sabato e domenica.

CANCRO

La buona sorte significa Sole nel segno dei Pesci, posizione meravigliosa per voi, che avete oggi nel vostro segno anche una splendente Luna. Fatevi vedere a distanza ravvicinata in questo giorno illuminato anche da Venere e Marte, pianeti dell’amore. È un giorno nettuniano, nel significato di musica, poesia, fantasia. Siete innamorati e amati, per questo “oltre le finestre la distesa nevosa è così calda” (Anna Achmatova). Organizzatevi in modo tale da non dover vedere colleghi di lavoro.

LEONE

Sole, vostro astro guida, perde il carattere severo che aveva assunto nelle ultime quattro settimane, entra in aspetto di riposo in Pesci, segno che vi ispira e vi fa anche innamorare. Nulla di strano: non è forse vero che il sole tramonta nel mare? Ecco non è ancora calmo il campo delle collaborazioni, ma privatamente potete sfruttare al massimo alcune inattese occasioni di lavoro. Attenzione al transito stancante del rosso Marte, che continua a premere sul vostro segno fino alla primavera.

VERGINE

Sole in Pesci porta sempre qualche problema al vostro segno, specie sul piano delle collaborazioni e altri rapporti stretti, primo fra tutti il matrimonio, che è l’associazione per eccellenza. Le azioni personali, fatte in libertà e anche con una certa segretezza, daranno sicuramente frutti perché è ancora forte la protezione di Venere e di Giove. I due pianeti in qualche modo vi preparano una festa meravigliosa dell’amore e della passione sabato 24, sotto la vostra splendida Luna piena.

BILANCIA

Forte possibilità di riuscita nel lavoro, nelle trattative d’affari in Italia e all’estero. La previsione si basa sul nuovo Sole in Pesci che protegge le questioni pratiche, rinnovamenti che volete dare alla vita professionale e non solo il Sole, pure Saturno e Nettuno avranno ora maggiore forza positiva per i cambiamenti radicali che volete imprimere alle collaborazioni. Poiché il segno è legato alla salute, le cure sono favorite. Oggi ancora un po' di apprensione per una figlia o la madre.

SCORPIONE

Sole in Pesci è nel punto più bello del vostro oroscopo, l’ingresso coincide con una Luna super positiva in Cancro, grande è la forza dell’amore! C’è un pizzico di masochismo in voi, ma non giudicatevi e non tormentatevi, avete dato molto e moltissimo darete, anche alle persone vicine, parenti. Tenete sotto controllo pure i piccoli disturbi nella salute, ricordatevi che Giove è un pianeta in stretto rapporto con il benessere fisico e mentale, favorisce le cure ma non guarisce il mal d’amore.

SAGITTARIO

Il Sole in Pesci apre un mese piuttosto stressante anche dal punto di vista fisico. L’approdo sulla terraferma è un po' avventuroso, ma il vostro buon Giove funge da salvagente e vi tiene al riparo dalle onde che sono provocate da Saturno poco armonico. Se avete dubbi in qualche rapporto, verificate, in casa dovete dare di più. L’amore è sempre passionale, ma forse non avete mantenuto una promessa? Capita a tutti. Nel lavoro cercate di non perdervi nelle frequenti complicazioni burocratiche.

CAPRICORNO

L’orgoglio di essere Capricorno, segno che vive una speciale situazione astrale, aperta alle novità in ogni campo, il periodo dei Pesci inizia con Luna in Cancro, possibile quindi qualche malessere nella salute e contrasti con chi siete in rapporti stretti, privati o di lavoro. Trovate forza nel pensare che Saturno e Giove saranno fino a primavera ancora più forti, attivi, decisivi per una completa riscossa nel lavoro e amore. Oggi dovete solo decidere che vi interessa di più: soldi o amore.

ACQUARIO

Un anno fa, chi si rispecchiava nei vostri occhi? La Luna risveglia i ricordi, il Sole che esce dal segno ed entra in Pesci, vi rammenta che la vita va avanti. Tutti abbiamo qualche astro contro, voi dovete misurarvi con Giove e il prepotente Urano in Toro, ma altri pianeti occupano settori importanti del vostro oroscopo, primo fra tutti quello dell’amore. Come potrebbe il vostro segno vivere senza amicizie, relazioni sociali, viaggi e uscite pubbliche? Infatti, il divertimento non vi manca.

PESCI

Magnifica apertura della stagione del compleanno, tutti i pianeti sono positivi, auguri. Sole entra nel segno alle 05:13 e fino al 20 marzo vivrete una grande stagione. Alle sorprese nella vita privata, oggi stesso vi illumina una splendida Luna, si aggiungono opportunità per migliorare nel lavoro e guadagnare di più. Ripartite con i progetti per tutto l’anno. Usate ogni mezzo, vele, ali, motori. Fate vostra la regola del surf: solo chi si allontana dalla riva trova l’onda che cambia la vita.