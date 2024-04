24 aprile 2024 a

a

a

L'oroscopo di Branko di mercoledì 24 aprile

Ariete

Trasporto intenso e profondo con la persona di sempre, importanti anche gli incontri a prima vista, sotto questa per voi passionale, eccezionale, favolosa Luna piena in Scorpione. Luna come “il passato”, tocca oggi fortemente Nettuno, dice che una vecchia fiamma vi ricorda con nostalgia ma anche con tanta rabbia dentro. Non è raro che l’Ariete lasci dietro di sé qualche rancore… Nell’attività avete idee chiare, capacità, abilità tecnica.





Toro

La stagione del compleanno è segnata da quattro distinte fasi lunari che possono confermare la validità delle relazioni oppure metterle in discussione. Oggi siete sottoposti al nervoso influsso della Luna piena in Scorpione, interessa le collaborazioni e rapporti stretti, matrimonio, ma avrà anche l’effetto di una formidabile spinta al cambiamento, innamoramento. Prudenza nel movimento fisico e nella salute, attenti alle distorsioni alle caviglie, ai gonfiori.





Gemelli

Liberatevi oggi da quella specie di nebbia che avvolge il vostro giovane cuore (Gemelli è sempre giovane “dentro”). Preparate una degna accoglienza a Luna piena che dal sensuale Scorpione porta nuove promesse per l’amore, nuove occasioni nel campo pratico, apre un periodo di avvenimenti non stop fino al 25 maggio quando toccherà a voi avere il fortunato Giove nel segno. Consigliamo di guardare soprattutto le possibilità che gli altri non vedono.





Cancro

C’è un desiderio non realizzato, ma forse non era poi così importante, visto che l’avete già parcheggiato alla periferia del vostro cuore. Se si tratta di un progetto di lavoro possiamo anche essere d’accordo, ma se era un fatto passionale consigliamo di non abbandonarlo ancora: Luna piena al massimo della potenza amorosa nello Scorpione, vostro settore della fortuna, tutto può ancora accadere. Straordinarie novità nella vita dei figli. Atmosfera da luna di miele, colpi di fulmine.





Leone

Non tutti siete in grado di regalarvi una breve vacanza, ma se vi tocca lavorare, anche in casa, cercate almeno di fare tutto con meno ardore. Cioè: quel fuoco che voi mettete sempre nelle vostre cose anche quando si tratta di emettere una fattura. Qual è il problema? Luna piena in Scorpione ma non dovete prendere seriamente tutte le sensazioni che fa nascere, quando sarà in Sagittario vedrete tutto in modo più chiaro. Amicizie, oasi di serenità.





Vergine

Bisognerà dare qualcosa di più anche sotto il profilo economico, alla famiglia, ai figli, all’amore. Non escludiamo che la spesa non possa essere richiesta da una circostanza lieta, presente o in preparazione, come ci conferma questa bellissima Luna piena oggi e domani, in Scorpione. Irrompe questo raggio lunare anche nel rapporto coniugale, propizia nuovi innamoramenti. Aprile si concluderà con un vostro trionfo in amore e nel lavoro. Relax per la salute.





Bilancia

Preziosa l’assistenza di un esperto nel ramo che vi interessa (avvocato). Non siete invece così esperti come credete in amore, in famiglia non vedete tutto, e qualcuno gioca con i vostri sentimenti. Tuttavia, Luna piena si ricorda anche di voi, un amore nuovo può scoppiare anche per i divorziati, persone non più giovanissime. La forza del vostro fascino vince anche quando vi è contro qualche stella, ma la vostra vera forza è la parola.





Scorpione

Giorno e notte con la Luna piena in Scorpione, fase che metterà alla prova il resto del mondo, ma per voi potrebbe accendere la luce della fortuna. Un nuovo rapporto è quasi certo, Giove suggerisce anche di pensare a una nuova collaborazione professionale, a un modo diverso di operare. Dovete avere davanti agli occhi solo il traguardo finale, non lasciatevi distrarre dalla concorrenza, proseguite lungo la strada tracciata, vi porterà bene.





Sagittario

Sarete presi dalla nostalgia, ma è davvero questione di attimi, Luna piena nel segno che vi precede (dodicesima casa) risveglia anche un positivo bisogno di spiritualità. Figuratevi se Nettuno ha la forza di compromettere seriamente un amore, però crea antipatiche situazioni, da poco anche nell’ambito familiare. Qualche amore è illusorio, non ha anticorpi. Sete di guadagno.





Capricorno

Decisioni definitive. Dopo giorni di stress, finalmente una Luna generosa per le questioni pratiche, progressi e avanzamenti grazie alle conoscenze e incontri importanti. Plenilunio nello Scorpione rischiara la scalata al successo, con tutte le incognite che la situazione richiede, ma noi sappiamo che Capricorno non si mostra mai indeciso o insicuro di fronte alle difficoltà o contestazioni. Dovete pensare anche all’amore, renderlo più sensuale, giocate di più, autoironia.





Acquario

Luna piena in Scorpione, ancora più nervosa perché si oppone ai pianeti in Toro e al vostro Plutone, ripartite da quello che è l’ambiente al centro dell’attenzione questa primavera: famiglia, casa (intesa come abitazione), genitori e figli, parenti stretti e quelli che devono ancora entrare ufficialmente nel clan famigliare (futuri generi, nuore, cognati…). Rilassatevi con gli amici, non rischiate con il denaro perché è scarsa la capacità di giudizio. Cosa volete, è il giorno della Luna piena.





Pesci

La gente si aspetta forse troppo dalla Luna piena, tutti abbiamo bisogno di qualche bella fiaba, ma voi oggi e domani siete l’unico segno splendidamente sollecitato e illuminato dalla Luna piena in Scorpione che si unisce ad altri pianeti dello zodiaco. Partite dall’amore, vecchio o nuovo, esprimete tutti i vostri sentimenti, dichiaratevi, non fate i timorosi e presentatevi davanti la persona che vi intriga. Concludete iniziative di affari. Seguite i vostri figli, belli e ribelli.