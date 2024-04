Branko, l'oroscopo di oggi sabato 27 aprile

27 aprile 2024 a

Le stelle di Branko: ecco l'oroscopo di oggi, sabato 27 aprile.

ARIETE

Datevi da fare adesso, con tante stelle favorevoli! Questa primavera è per molti di voi la più bella degli ultimi anni, e pensare che Marte deve ancora arrivare (il 30) concluderete il vostro ondeggiante aprile con un pugno di dollari. Eventuali investimenti: beni immobili, oro. Luna profuma di essenze afrodisiache, Venere propizia nuovi incontri, Mercurio raffina il fiuto per la ricerca di novità che promettono bene per il futuro.

TORO

Queste stelle premiano la fermezza d’azione, avete tutte le energie necessarie per attraversare qualsiasi corrente a voi avversa. Giove può richiedere qualche momento di riflessione ma dietro le quinte vi prepara uno spettacolo nuovo e originale per la vostra carriera e la vostra vita. Innegabili doti di seduzione, quindi se avete in mente una conquista tenetevi pronti all’attacco. Luna si avvicina al Capricorno, Venere è già alle porte del Toro.

GEMELLI

Il vostro ottimo aprile si avvia alla conclusione con Luna ancora in opposizione nel segno delle vostre collaborazioni, matrimonio, rapporti stretti. Questo transito si scontra per 24 ore circa con Saturno in Pesci, meglio non essere presenti fisicamente nell’ambiente del lavoro ma le vostre antenne mercuriane è bene che siano sempre rivolte verso voci, insinuazioni, cattiverie che gli altri pronunciano in vostra assenza. La “vendetta” è un piatto che si serve freddo.

CANCRO

Il positivo di questo fuoco che bruciano ancora Mercurio e Venere in Ariete è il vostro crescente bisogno d’amore. Anche il coniuge vi appare bellissimo nella luce di questo mattino con Luna splendente in aspetto con Marte che vi manda avanti nelle conquiste sentimentali, caratterizzate da un erotismo che sorprenderà chi avrà la gioia di conoscervi oggi. Come avrete capito, non è ancora tempo di soldi.

LEONE

Una festa dell’amore. Un magnifico slancio portato dalla Luna tutto il giorno nel vostro punto dell’amore e della fortuna, vivete fino in fondo questi momenti di alta passionalità, stimolati anche da Marte di ora in ora più caldo. È normale stare in pensiero per la famiglia e l’attività, Giove non è molto gentile nei vostri confronti, ma da qui a parlare di crisi, ce ne vuole! Impagabile la protezione di Mercurio per gli incontri e viaggi di lavoro.

VERGINE

Le previsioni non possono essere perfette, in tutto, come vi aspettate e come meritate, perché è stato brusco il passaggio della Luna in Sagittario, che disturba un altro transito ambiguo per il vostro segno, Saturno in Pesci. Le occasioni più valide per l’amore e le più ricche per la vostra attività, si trovano lontano, oppure con persone venute da fuori, durante brevi o lunghi viaggi. Evitate discorsi di soldi in famiglia, nel matrimonio.

BILANCIA

Uscite pure da qualche contesto professionale o associativo, se pensate di non poter ottenere quello che desiderate e meritate. Tanto, tra poco, Marte in Ariete concluderà a modo suo le relazioni che hanno fatto il loro tempo. Infatti, è ora di nuove scelte e non solo nel lavoro. Venere, la vostra stella magnifica sarà in Toro dal 29, segno che più incide sui vostri cambiamenti profondi e radicali.

SCORPIONE

Sono davvero importanti i rapporti nati in aprile e che superano anche l’opposizione decisamente verace di Giove e Urano. È chiaro, quello che andrà via deve essere concluso, il nuovo che arriverà promette di diventare storia della vostra vita. Passioni travolgenti prendono all’istante, anche perché avete ancora il diretto stimolo di Marte con Saturno, attrazioni verso persone di età molto diversa dalla vostra. Vale anche per il lavoro.

SAGITTARIO

Luna nel segno illumina il vostro amore. Collegata a Mercurio e Venere è pronta a favorire nuovi incontri e innamoramenti, molto sexy grazie al ritrovato aspetto passionale di Marte vicinissimo all’Ariete. Anche la famiglia, i figli e la loro sistemazione professionale o sentimentale, ricevono ottimi stimoli. In particolare, voi avete una miniera di opportunità in affari, volendo potete ribaltare tutta la situazione.

CAPRICORNO

Questa è fortuna. Un po’ di nervosismo non manca, provocato da persone vicine, come fa pensare Mercurio in Ariete, attenti anche nella salute (dolori addominali, gambe pesanti). Ma è molto più importante e risolutivo Giove in Toro e l’incontro con il geniale Urano, insieme formano una forza creativa che vi permette di arrivare al successo. Arriverete anche all’amore che sognate e cercate dal 4 aprile.

ACQUARIO

Luna nel caro Sagittario, risplende nel settore del vostro oroscopo che tanto vi piace e che sempre cercate: amicizie e relazioni sociali, viaggi e incontri d’amore lampo. Non soltanto passioni e aumento della gelosia coniugale, che sarà ancora più evidente dalla prossima settimana, registriamo con piacere anche notevoli miglioramenti nello studio, per i professionisti e imprenditori, commercianti, medici, avvocati, politici. Programmate nuovi piani entro il 30.

PESCI

Avrete qualche fastidio fisico, dolori alla schiena, provocati dalla Luna in Sagittario, è in arrivo per il mese di maggio anche un avvertimento per le questioni legali. Gli altri corpi celesti sono tutti in aspetto formidabile! In particolare, ci interessa Giove e Urano che avranno presto vicino anche Venere, offrono una concreta protezione per ogni impresa, affare, collaborazione che volete instaurare. Concentratevi sui vostri pensieri, progetti, sogni.