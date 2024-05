Branko, l'oroscopo di oggi venerdì 10 maggio

10 maggio 2024 a

"Le Stelle di Branko". Ecco l'oroscopo di oggi, venerdì 10 maggio.

ARIETE

La ripresa dell’attività è stimolata da un’astuta Luna nel doppio Gemelli, che vi permette anche di tenere il piede in due staffe, per poi scattare come un Ariete e prendere l’occasione più ricca. Il “doppio” però non vale in amore, voi pretendete l’esclusiva della persona adorata, la stessa esclusiva la vuole pure lei. Se invece siete ancora incerti tra due possibilità, lasciate la decisione a Marte. Quando si tratta di sesso quello non sbaglia mai.

TORO

Sole splendente nel segno, mette in azione la benefica Venere, stella del mattino, che rappresenta per voi anche la fortuna finanziaria. Considerando l’aspetto incoraggiante che nascerà dalla fortissima Luna in Cancro, che formerà diretto aspetto con Giove, consigliamo di osare qualcosa di più. Niente e nessuno vi può impedire di andare per la vostra strada, anche se avete superato 65 anni. Voi siete del Toro!

GEMELLI

Tenetelo stretto questo amore, appena trovato o ritrovato, il fuoco della passione deve essere sempre acceso, così non sentirete il disturbo di Nettuno. Voi donne Gemelli siete in grado di confermare la fama che da sempre vi circonda, di essere appassionate e conquistatrici. Anche nel lavoro mantenete quello che è il più grande dono della vostra natura, la libertà di espressione e di azione. Non è facile ma arriverà il successo.

CANCRO

Quel soffio di leggerezza che mancava nel matrimonio arriverà questo weekend con la Luna nel segno, domani sarà in aspetto di conquista con Giove e Venere. Organizzatevi oggi stesso, fate anche qualcosa di più per la vostra eleganza, per quanto riguarda l’estetica siete già belli così come siete, ma qualche piccolo trucco non guasta mai. Magari un nuovo taglio di capelli. Non vediamo oggi una grande abbondanza di denaro perché le spese sono in aumento, appunto.

LEONE

Riservate qualche attenzione speciale a voi stessi, ritornate a volervi bene, anche in famiglia moderate la vostra generosità. Ci piace moltissimo questa spiritosa Luna nel settore degli incontri e anche dei viaggi, che consigliamo vivamente considerando il magnifico aspetto di Mercurio, unito a Marte in Ariete - siete più popolari fuori che non nell’ambiente di sempre. Arriverà un’occasione di guadagno da due persone nuove, conviene accettare.

VERGINE

Mattinata lunatica, ma è possibile un incontro-chiarimento nell’ambiente professionale, che alzerà il morale o almeno vi libera da un’idea fissa. Così anche il passaggio in una nuova fase professionale non sembrerà incerto, vale anche per le collaborazioni. Luna quadrata a Saturno può sempre dare dei problemi nella salute, dai Gemelli disturba i bronchi, corde vocali, braccia e gambe. Relax al lago.

BILANCIA

Lo sapete benissimo quello che avete in testa, ma come possono conoscere gli altri i tanti positivi propositi, se non parlate apertamente e direttamente con chi di dovere? E non basta solo parlare, a un certo punto bisogna pretendere. Ora vi dispiace di aver dato credito a certe persone, ma vi potete riscattare con una nuova, meravigliosa amicizia. Sì, questa sarà la sorpresa che viene annunciata dalla Luna in Gemelli e quella del 15 maggio.

SCORPIONE

Le giornate si sono fatte lunghe, nuvole calde e soffici, quasi marino il vento, guerriero… Luna di ora in ora più dolce, profonda, intensa e romantica in aspetto con Nettuno. È lei che porta farfalle d’amore e sull’angolo una persona che vi viene incontro. Parliamo di amore perché così vogliono le stelle. Nel lavoro avete una forza mentale inesauribile, meno quella fisica. Ripetiamo il nostro invito alla cautela nella salute.

SAGITTARIO

Se qualcuno di voi non sa come uscire da un pasticcio sentimentale, ci penserà una veramente antipatica quadratura Luna-Saturno-Nettuno. Mancate di brio, non è un rimprovero, ma il fatto è che da un Sagittario ci si aspetta qualche sorriso in più, una battuta spiritosa, autoironia. Distinguetevi dalla massa. Per i soldi non c’è bisogno di stare in ansia, Mercurio vi pensa con affetto e vi accompagna in viaggio.

CAPRICORNO

Luna ancora in Gemelli può dare subito un aiuto concreto nel lavoro e in affari. Saturno è sempre buono e giusto, consolida le vostre conquiste, costruisce le fondamenta del vostro splendente grattacielo professionale. Non abbastanza asciutti e scattanti fisicamente, avete la sensazione di uno strano gonfiore, dovuto al non perfetto metabolismo. Se cercate l’anima gemella maggio promette bene con il primo quarto del 15.

ACQUARIO

Impagabile Mercurio in Ariete, l’aspetto migliore per voi, porta informazioni di prima mano, facilitazioni in tutte le questioni scritte e nelle operazioni finanziarie, denota una grande curiosità e attività intellettuale. L’importante è avere la costanza di portare fino in fondo le iniziative. E voi siete tenaci? A vedere quanto sapete insistere e pazientare in amore si direbbe proprio di si. Luna comincia oggi a preparare il bouquet nuziale perché non si può mai sapere…

PESCI

Proprio antipatica questa Luna in Gemelli, distratta e provocatoria, ma solo nella prima parte del giorno. Controllate la vostra emotività, assorbite come una spugna le agitazioni e i nervosismi degli altri, specie dei parenti vicini. Non è il giorno migliore per discutere con le autorità, ma nel campo delle iniziative professionali e anche di affari potete contare su una geometria planetaria di prima grandezza. In amore aspettate la Luna propizia, in serata.