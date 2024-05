L'oroscopo di Branko di martedì 21 maggio

21 maggio 2024 a

Ariete

Luna è veloce quanto voi, quando guidate, oggi la troviamo in posizione favorevole per affrontare qualsiasi argomento. Dal segno dello Scorpione suggerisce vincenti mosse professionali e finanziarie, anche altri pianeti parlano il linguaggio del denaro. Viaggi: si parte per amore, si trovano nuove opportunità. L'importante è essere in pace con se stessi, con i propri sentimenti perché le vostre idee sono tante e buone, ma vagano disordinate nella mente. Liberati dall'emicrania con incontri hard.

Toro

Voi tenete l'amore come una pianta nel vaso, però non lo sapete trattare come curate i vostri fiori… Via, un po' d’aria! Fate in modo che maggio non si concluda con una discussione in casa, con il coniuge o con i figli, come ha intenzione di fare questa Luna in Scorpione oggi e domani. E ricordate, quando vi prende l'angoscia del denaro, che Mercurio resterà in aspetto creativo con i pianeti che influenzano la riuscita in affari, anzi molto di più: aiutano a creare ricchezza. Il corpo ha bisogno di relax ma anche di ginnastica.

Gemelli

Risveglio con Sole nel segno, che annuncia una nuova alba d'amore. Non mancano occasioni per migliorare la sfera professionale, Luna in Scorpione è preziosa per le idee che porta e il coraggio di intraprendere iniziative molto ambiziose. Dalla centrale operativa della vostra mente partono idee estremamente importanti, dovete però avere la costanza di metterle in pratica. Prima dovete chiarire le questioni domestiche e legali, argomenti che occupano un posto di rilievo nel vostro oroscopo. Nella salute disfunzioni epatiche possono essere provocate da Nettuno.

Cancro

Che incredibile giornata, non manca nemmeno la fortuna, annunciata dalla Luna in Scorpione che entra in contatto diretto con i pianeti che incidono sul lavoro e sulle questioni finanziarie. A proposito di finanze, i genitori Cancro sono alle prese con problemi non da poco, come i figli da sistemare, mentre i giovani del segno non devono pretendere troppo dai loro “vecchi”. Alle persone che sono alla ricerca di un amore la Luna offre un piccolo anticipo sulla felicità futura.

Leone

L'amore non manca di brividi, ma bisogna vedere se si tratta di emozioni che voi cercate. Calmi in apparenza però sempre con una forte agitazione interiore che non deve diventare aggressività verbale. Mercurio è negativo e si incrocia con Luna in Scorpione, non vi conviene agitare le acque nell'ambiente professionale, sono già abbastanza mosse per conto loro. Giove assicura che la vostra perseveranza e la tenacia saranno premiate. Si tratta solo di prendere tempo.

Vergine

Freschi dal punto di vista mentale, liberi di dare il via alle iniziative economiche e di affrontare oggi e domani un colloquio da cui dipende il vostro immediato futuro professionale. Solo la vostra eccessiva prudenza potrebbe compromettere l'arrivo di soluzioni, risultati, soldi. I familiari vi credono depositari di un conto segreto in Svizzera, non si stancano di chiedere, pretendere. Anche l'amore cambia, non si accontenta più di baci e carezze, oggi avrà tutto. Sessualità alle stelle!

Bilancia

Comunicazioni e fatti che riguardano persone lontane. Nel prossimo periodo le stelle insisteranno con il lontano, tenetevi in contatto con parenti, amici, collaboratori. Controllate le questioni scritte, l'amministrazione dei vostri beni, i contratti. Dovete stare particolarmente attenti in questo periodo di Marte negativo che vi rende facilmente influenzabili, non riuscite a capire dove si nasconde l'inganno. Però si tratta ancora di pochi giorni, poi il cielo si illumina e con Venere risplende l'amore, con Giove la fortuna!

Scorpione

Mai assaporato il profumo delle colline toscane, al massimo splendore in questo periodo? Anche voi potete fare il primo passo verso il vostro Rinascimento, ma dovete essere più stabili con le idee. Luna di maggio nel segno, come madre, moglie, donna, insomma, vita. Rinascita progressiva e faticosa ma sicura. Non fatevi condizionare da nessuno, seguite la vostra idea e portatela fino in fondo. Se non riuscite a sposarvi in maggio, vi sposerete in giugno, settembre, ottobre… ma potete crederci: non dimenticherete questo maggio 2024.

Sagittario

Preparavi a qualche momento di tensione, abituatevi a questi momenti di ansia che vi prendono all'improvviso, la forza dei ricordi e sempre presente con Nettuno. Voi conoscete le ragioni, solo che non vi va di analizzarle, di approfondire, di eliminare. Sotto il profilo pratico il giorno non è male, non cercate così ossessivamente il denaro e lo avrete prima. Giove, prima di entrare in opposizione, manda questo messaggio: illuminatevi di immenso.

Capricorno

Riuscita professionale ed economica, alcuni forti stimoli diretti a Giove ancora in Toro ci consentono di prevedere anche la possibilità di una vincita, ma la nota più straordinaria è la vostra sensualità che fa dimenticare perfino qualche noia nella salute. Luna in Scorpione, settore dei vostri viaggi e incontri, questa volta batte Marte. Forse vincerete voi il Giro d'Italia dell'amore, è da tanto che state pedalando.

Acquario

Aumenta lo stress, provocato per di più dalla Luna in Scorpione, ma risentite anche della fatica passata, prendetevi qualche ora di relax nella natura. Adesso avete assolutamente bisogno di ossigenare la vostra mente, dovrete studiare molto, lavorare tanto, faticare nel prossimo periodo. Voi dite: ma non avrò Giove positivo? Sì, gentile Acquario, ma anche il grande Giove non dà niente per niente. A proposito di dare e di avere, il vostro caro amore non si stanca mai di pretendere. E poi fa pure il geloso!

Pesci

Da quando i Fenici hanno inventato il denaro, il detto "due cuori e una capanna", non vale più. Senza farvi vedere troppo interessati, dovete spingere nel campo economico, finché non avrete ciò che vi spetta. Anche per le iniziative in altri campi dovete dare il massimo in questi due giorni con Luna in Scorpione e con tutti i pianeti finanziari e amorosi, professionali e passionali, in perfetta sintonia con il vostro segno. Persone sole: per lui una donna dalla bellezza greca, per lei un uomo con la faccia da straniero.