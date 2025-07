Report, la denuncia del governo: "Danni per 150mila euro"

L’avvio dell’azione «legale contro Report» è riferita «all’inchiesta “ All’Armi siam banchieri! ” di Giorgio Mottola , che ha ricostruito la scalata del Monte dei Paschi su Mediobanca». «Avevamo dato conto della testimonianza di un ex dirigente Ubs», ricostruisce il post messo online, «di un incontro decisivo per dare il via libera del governo alla scalata di Monte dei Paschi di Siena (Mps) a Mediobanca, che sarebbe avvenuto a Palazzo Chigi tra rappresentati di due banche d’affari e, quelli dell’esecutivo, Giovanbattista Fazzolari e Gaetano Caputi, capogabinetto di Palazzo Chigi che segue i dossier finanziari». Nella nota postata dalla redazione di Report si ricorda che «i diretti interessati, hanno smentito, e noi avevamo dato conto nel corso della puntata, sul nostro sito e sui nostri canali social. Fazzolari, ritenendo di aver subito un danno reputazionale , ha chiesto alla Rai un risarcimento di 100mila euro». In serata è arrivata la notizia che Fratelli d’Italia presenterà «un’interrogazione ai vertici della Rai per conoscere quali azioni intendano intraprendere nei confronti della trasmissione Report, che continua a danneggiare il Servizio pubblico utilizzando metodi che calpestano e mortificano le più elementari regole deontologiche del giornalismo». Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

«In particolare ci riferiamo al servizio mandato in onda dalla trasmissione Report da cui è poi scaturita la richiesta di risarcimento che il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ha rivolto alla Rai in qualità di editore, e non a Report, come invece asserisce il suo conduttore Sigfrido Ranucci. Riguardo quel servizio ravvediamo una condotta assolutamente scorretta, che espone l’Azienda a conseguenze di natura legale e patrimoniale. Risulta, infatti, che prima della messa in onda del servizio “All’armi siam banchieri!” sia stata chiesta conferma della veridicità della ricostruzione giornalistica dei fatti tanto al sottosegretario Fazzolari quanto al capo di gabinetto di Palazzo Chigi Gaetano Caputi, e che entrambi abbiano inviato per iscritto le rispettive smentite. Nonostante ciò- precisano i parlamentari di Fdi- la trasmissione ha ritenuto comunque di procedere mandando in onda il servizio in cui sono mosse accuse gravissime sia al sottosegretario Fazzolari e sia al capo di gabinetto Caputi, avvalendosi della testimonianza di un soggetto di cui tanto il nome quanto il volto sono rimasti ignoti. Ma quello che è più grave è che nel corso del servizio non sono state riportate le circostanziate smentite dei diretti interessati. Un comportamento inaccettabile in qualsiasi contesto informativo, ma che nell’ambito del Servizio Pubblico risulta intollerabile».