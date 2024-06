Branko, l'oroscopo di oggi mercoledì 5 giugno

05 giugno 2024 a

a

a

Le stelle di Branko: ecco l'oroscopo di oggi, mercoledì 5 giugno



ARIETE

Ottima assistenza di Mercurio sul piano del lavoro e affari finanziari, approfittate del veloce transito in Gemelli anche per sistemare gli aspetti burocratici e legali, siglare documenti e contratti. Se avete già deciso di cercare il vostro oro, questa Luna che diventa nuova domani è giusta per voi, possiamo dire che è la vostra miniera. Un normale scontro con collaboratori e soci, succede anche in famiglia. Ma l’amore è uno scoppio di vitalità, emozioni, passione! Viaggi si.

TORO

Luna in fase di novilunio nel settore delle finanze, dove transita anche il danaroso Mercurio, il transito migliore in assoluto per il vostro segno, che proseguirà anche nelle prossime settimane. Non si accontenta di una sola fonte di guadagno, cerca e trova nuove fonti di ricchezza. Urano sostiene chi non si accontenta dello stipendio, che non si addormenta sulle posizioni raggiunte, quando c’è la possibilità di avere di più. Amore: si avvicina il caldo africano.

GEMELLI

Protagonisti dello zodiaco, le vostre stelle saranno importanti per noi tutti, che siamo invitati dalla Luna nuova che sta nascendo in Gemelli, a dare il via a una nuova fase lavorativa, politica e sociale, più in sintonia con i nuovi tempi. Favoriti da Venere e Giove, Marte passionale, progetti matrimoniali mai cosi favoriti. La vostra discendenza, un nuovo nido d’amore. Le donne vi portano fortuna anche al tavolo verde.

CANCRO

I germogli che sono spuntati con Mercurio in Toro, adesso possono rafforzarsi e diventare fertili già dopo il 17 quando avrete in un colpo nel segno Venere e Mercurio, mentre Marte sarà già in Toro. Una stagione sorprendente, porterà occasioni che cercate nel lavoro e in amore. Fate un esame degli ultimi 12 mesi, rinunciate a qualcosa di vecchio, poi ripartirete di nuovo. In amore, per voi, nulla è impossibile - tanto decidete tutto da soli.

LEONE

Veramente bello questo mercoledì, giorno governato da Mercurio, astro che chiama le amicizie e che propizia incontri piacevoli e utili. In Gemelli, segno vostro amico, sta per nascere una per voi ricchissima Luna nuova - tutto, ma proprio tutto, potete fare e disfare. Eccezionali possibilità di successo all’estero, Marte infatti resta in Ariete fino a domenica, approfittate dell’occasione! Fermate l’amore, cercatelo se siete soli, rinnovate la promessa fatta anche molti anni addietro.

VERGINE

Mercurio resta in Gemelli fino al 17, cercate di non esagerare con richieste di favori e proteste. Coraggio e forza. Luna nuova in formazione in Gemelli e certamente in contrasto con la Vergine, Sagittario (famiglia), Pesci (collaborazioni, matrimonio). Ma è una fase che annuncia successo! Gli aspetti toccano il mondo interiore, creano incertezze, ma non escludono un trasporto passionale in amore. Notizie per i genitori: i figli pensano al matrimonio.

BILANCIA

Segno d’aria, siete gratificati dalla nascente Luna nuova in Gemelli, che mette l’accento sulle situazioni, rapporti, proprietà e interessi che avete lontano. Ci sono pianeti che sollecitano e propiziano cambiamenti, nella vita privata e nella professione, non incontrerete più le complicazioni conosciute nelle passate settimane. Mettete tutti i progetti sui piatti della bilancia, aggiungete o togliete, ripartite! Alla fine del viaggio sarete accolti da Venere, amore.

SCORPIONE

Un po’ di rabbia, un po’ di delusione. Pensate che il buon Giove non vi abbia ancora dato quello che prometteva, all’ingresso in Gemelli? Chissà, forse da oggi, con Mercurio e la Luna che diventerà nuova, il traguardo si avvicina di molto. Non perdete poi la Luna in Cancro l’8 e il 9. Le stelle di fine primavera e inizio estate dicono in un’unica voce: cambia, cambia, cambia! Amore: sex e fantasia.

SAGITTARIO

Qualcuno deve dimenticare un’esperienza passata - sentimentale, coniugale, professionale. Potrebbe esserci qualche delusione anche a proposito di un’amicizia, come fa pensare Saturno, ma questo bisognerebbe verificarlo personalmente per ciascuno di voi. Non importa, da oggi, mentre nasce Luna nuova nel segno dei Gemelli, dovete cercare di sistemare ogni sospeso. Marte vi nutre di forza ed energia, la concorrenza non ha una vita facile con voi.

CAPRICORNO

Occasioni da non perdere per una rapida espansione, guadagno immediato, pronte risposte alle vostre domande, approfittate in ogni modo di questa Luna che sarà nuova oggi e domani in Gemelli. Nasce nel punto giusto anche per i giovani Capricorno che si distinguono dagli altri per quella caratteristica unica che voi tutti ereditate da Saturno: saggezza. Però dovete giocare anche con la fantasia, specie in amore. Salute: sensibili a tutto.

ACQUARIO

La buona sorte è governata dalla quinta casa zodiacale, la vostra è nei Gemelli, dove si forma una fortunata Luna nuova che vi segue “in diretta” in ogni vostro affare, iniziativa professionale o domestica. Mercurio fa anche lui parte del gruppo planetario associato alla fortuna, con Giove e Venere prepara per voi dell’Acquario una festa mobile, come era Parigi ai tempi di Hemingway. Un incontro che diventa subito amicizia.

PESCI

Ma voi le avete viste le ginestre della brughiera, ora in pieno splendore, colorate di giallo, colore della gelosia? Impossibile non essere gelosi, oppure non suscitare gelosia, quando si ama come amate voi. È possibile che questa pazzesca situazione astrale che si è formata in Gemelli possa aver un po’ scombussolato i vostri piani, ma Saturno riesce a trovare la via di uscita. Ricordate cosa diceva Petrolini? Basta avere la salute e un paio di scarpe nuove, e si può girare tutto “er monno”! Auguri.