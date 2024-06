19 giugno 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko". L'oroscopo di oggi, mercoledì 19 giugno.

ARIETE

Cosa c’è di ancora inespresso nel vostro cuore? Cosa nascondete nei vostri pensieri? Non dovete trattenere le emozioni, rimandare rivendicazioni e decisioni. Oggi avete una Luna dalla vostra parte, nel pomeriggio entra in Sagittario, vostro segno del lontano, ma non tanto lontano da non poter ravvivare con il suo influsso voi e le persone che amate. I vostri figli forse non vi assomigliano molto come carattere, però belli lo sono. P.S. Conviene prendere in considerazione le proposte che arrivano all’ultimo momento.

TORO

Giugno, ciliegie in pugno. Così dice il proverbio, e quest’anno sembra essere un’ottima stagione per questo frutto sensuale, che appartiene sotto il profilo astrologico un po’ al Toro e un po’ ai Gemelli, come le fragole, del resto. Venere dice che i vostri baci sono come ciliegie, uno tira l’altro. Questa sera la Luna si mette in aspetto positivo e domani inizierete l’estate con i pianeti favorevoli. Passione realizzata, un affare da prendere subito.

GEMELLI

Il vostro mese zodiacale termina domani sera alle 22:51, i bimbi che nascono entro quell’ora sono ancora dei Gemelli, una nascita salutata dalla fortuna di Giove. Comprensibile e giustificata la voglia di arrivare al più presto al risultato, ma non assumetevi impegni superiori alle vostre attuali forze, caso mai fatevi corteggiare da chi propone affari e collaborazioni. Luna in Sagittario tira in due direzioni: collaborazioni e matrimonio. Non solo scontri ma anche confronti utili, guerra e pace. Persone anziane.

CANCRO

Aggiungete un posto a tavola, dopo Mercurio e Venere, domani risplende il Sole nel vostro segno, inizia la stagione del compleanno e sarà un’estate veramente bella. Per farvi sentire più sicuri e ottimisti, anticipiamo che avrete i pianeti sempre in posizione amichevole, il primo pianeta andrà un po’ contro il 29 agosto, Venere in Bilancia. Se volete farvi notare da qualcuno a cui pensate da tempo, oggi ci riuscirete. Luna è stupenda!

LEONE

Ben venga un ripensamento, anche per quanto concerne le imprese d’affari, l’intuito oggi non vi inganna, sollecitato com’è da un razionale Saturno. Nel pomeriggio Luna sarà in Sagittario, darà fuoco al vostro cuore, vi sentirete innamorati ma è un influsso che mette in evidenza anche la famiglia, i figli, le amicizie. Possibile un colpo di fortuna finanziaria, sempre grazie a Saturno che si comporta come un padrone delle ferriere.

VERGINE

È un giorno positivo perché sta per finire il disturbo del Sole in Gemelli, domani sera saremo già in estate, che inizierà per voi con una bellissima emozione, come prevede Luna piena in Capricorno il giorno 22. La stanchezza fisica, più di quella mentale, non manca in questi due giorni causata dalla Luna in Sagittario. Cautela ci vuole, ma dovete proseguire con il lavoro e con l’amore. Perché non si può mai sapere cosa possono fare Marte e Venere.

BILANCIA

Troviamo saggia la decisione di intraprendere oggi un viaggio oppure di iniziare la stagione delle vacanze, domani è l’inizio dell’estate e voi sarete subito disturbati dai pianeti in Cancro. Luna in Sagittario aiuta a portare a compimento il lavoro iniziato in maggio, o forse ancora prima, non caricatevi però di nuovi impegni, per ora. L’amore non deve passare in secondo piano, amate!

SCORPIONE

È sempre pronunciata la pagina della vita professionale, molti di voi sono già alle prese con lavori impostati per il prossimo futuro e fanno benissimo. Qualche porta si è chiusa, ma forse siete stati voi a fare di tutto per chiuderla. Non avete sbagliato, Luna in Sagittario, che inaugura l’estate, manda una grande luce verso il settore del successo. Mercurio è un ottimo press agent, vi mette in contatto con persone valide ed eleganti, forse durante una serata mondana.

SAGITTARIO

Piena libertà di movimento, Luna nel segno favorisce anche lunghi spostamenti. È quasi certa una entrata finanziaria, sarebbe gratificante iniziare la nuova stagione, domani, con soldi in più. Per quel che riguarda l’amore, ma anche le amicizie, pagate voi, ormai siete ricchi! Donna Sagittario deve semplicemente presentarsi così com’è, vincerà alla grande. L’uomo Sagittario è un po’ orso, ma è felice di essere “vittima” di una donna.

CAPRICORNO

I collaboratori, i soci, il coniuge, sono un po’ fuori fase. Succede ogni anno all’inizio dell’estate, il Sole e i pianeti vanno in opposizione dal Cancro, consigliamo quindi di riservare i primi quattro giorni a voi stessi, agli impegni piacevoli, a qualche sport leggero per mantenere agile il corpo e le gambe, molto indicato il nuoto. In amore, proprio quando siete nel bel mezzo di dolci effusioni vi interrompono: figli, genitori, parenti. Difendete il diritto all’intimità.

ACQUARIO

Avete la fortuna di possedere la fede che smuove le montagne, non esiste problema che non abbia soluzione - anche in questo finale di primavera e inizio estate sarete vincenti. Solo Marte in quadratura toglie un momento di romanticismo in amore, ma è costruttivo per la casa. Luna però entra in Sagittario ed è per voi un trionfo della passione amorosa, sportiva, professionale. Gusto dei soldi. Controllate però le spese del vostro - è proprio il caso di dire - caro amore.

PESCI

In arrivo influssi più sorprendenti per i rapporti familiari e più conturbanti per l’amore, ma in questo giorno che precede il solstizio d’estate è ancora possibile qualche attimo di depressione, a causa della Luna in Sagittario. Però una positiva notizia per le finanze alza il morale. Cercate comunque di non dare troppo, i soldi svaniscono, non si sa come né perché. Ma per quanto riguarda le decisioni sentimentali e passionali, non vi batte nessuno: riuscite al primo colpo! Sotto controllo le ossa, i denti e le orecchie.