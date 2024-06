Branko, l'oroscopo di oggi sabato 29 giugno

29 giugno 2024 a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, sabato 29 giugno.

ARIETE

Siamo al secondo giorno di Luna ultimo quarto in Ariete e oggi sembra intenda far vedere il massimo della severità nei confronti del lavoro, collaborazioni, rapporti con l’ambiente. È agitata in modo particolare per le Istituzioni, perciò deve interessare noi tutti. Voi dovete stare attenti ai movimenti nelle finanze, rischiate di prendere le decisioni in maniera impulsiva. Quello che vi "salva" è la vostra passione, il coraggio di andare contro tutto e tutti. Inventate un nuovo gioco d'amore, dimenticate i peccati di gola.

TORO

I transiti faticosi non arrivano al vostro segno, ma l'invito alla cautela è generale, cercate di non agitarvi troppo e di non esporvi troppo. Un segnale fortunato, anche per i soldi, arriverà. Se non oggi, succederà nei prossimi due giorni quando avrete voi la Luna nel segno. Cominciate a programmare qualcosa di molto importante per l'autunno. Dite che c'è ancora tempo? Ve ne accorgerete che le ore passano lente qualche volta, ma i mesi passano in un baleno, le stagioni, gli anni. Apparite stanchi per qualcosa che è successo ieri, ma stasera ci sarà l’amore.

GEMELLI

Attualmente non avete presenze astrali nel vostro segno, quindi il positivo o il meno bello arriva da altri segni, come questa Luna che anche oggi vi appoggia dal segno amico dell’Ariete. Manda incontro una persona, probabilmente una donna, che vi offrirà spontaneamente un prezioso consiglio, così concluderete con soddisfazione un affare che vi sta a cuore. La sola noia è dovuta a Saturno che batte sulle vostre ossa, braccia e ginocchia. Il gioco del calcio, tennis, non è indicato.

CANCRO

Anche perché bersagliati dalle circostanze complicate che si presentano nell’ambiente lavorativo e altrove, a giorni alterni, potete essere considerati protagonisti della situazione. Sapete come si dice: basta che di me si parli. Oggi però la Luna è esagerata, vi conviene stare tranquilli nel vostro buon ritiro e aspettare domani. La famiglia è agitata, fate finta di non vedere e di non sentire. Ma Venere e Marte vogliono essere ascoltati, pretendono la razione quotidiana di sesso! Avventure.

LEONE

Cercate l’amore? Luna avvicina due persone che si sentono bloccate, coinvolte nella propria crisi interiore. Di solito si tratta di un rapporto costruito su basi poco solide, ma se entrambi si rendono conto di questa verità possono frequentarsi. Molto meglio il lavoro ed è proprio questa Luna calante che vi permette di planare di sorpresa su un gruppo di persone intente a raggiungere un obiettivo che poi arriverà nelle vostre tasche. Fino a Luna nuova del 5 luglio vincerete un’importante gara nelle collaborazioni. In amore c’è sempre Giove che protegge fughe sentimentali sulla costa, avete bisogno del profumo dei limoni di Amalfi.

VERGINE

Non solo speranze, le stelle portano concrete possibilità di riuscita nel lavoro e nelle finanze. La Luna sarà ancora più efficace domani e lunedì quando sarà nel segno del Toro e avrà un ottimo scatto con Mercurio. Il vostro pianeta transita ancora per due giorni nel segno del Cancro, punto felice per incontri e discussioni, imprese e viaggi. Anche Marte è di ora in ora più caldo, Venere bussa alle porte del vostro cuore, non fermatevi nelle conquiste.

BILANCIA

Segno per eccellenza di giustizia, siete bravi a difendere gli interessi degli altri, meno efficaci quando si tratta di salvare i vostri. Cercate almeno di essere meno generosi dal punto di vista materiale. Luna vi confonde anche oggi, siete un mare, tutto è mischiato nella vostra mente e nel cuore, nella vita in casa e fuori. I pianeti sembra vogliano scrivere una nuova storia, da raccontare un giorno ai vostri eredi. Non ci sono problemi che non possiate risolvere, pensate solo a star bene fisicamente, restate in silenzio perché le parole dette da Venere sono taglienti.

SCORPIONE

Transiti di una potenza mai vista nel campo del lavoro, possono essere invece un po’ fastidiosi per quanto riguarda la salute. Risparmiate le forze, almeno finché Marte resta in Toro, ne avrete bisogno, in questa lunga calda estate. Come oggi: fuoco! Massima attenzione con oggetti meccanici, motori, elettricità. Luna in Ariete però è anche indispensabile per ottenere risultati economici, non si vive di sola gloria. Tuffatevi nel mare della passione, diventate pescatori di perle.

SAGITTARIO

Luna è diventata ultimo quarto già ieri sera, al risveglio vi chiama subito verso la famiglia, l’accento cade in particolare sul rapporto genitori e figli. Qualche incomprensione circa le decisioni che i figli vogliono prendere anche in amore. L’agitazione in casa, in realtà, è dovuta più a Nettuno, che non mancherà però di suonare una serenata d’amore. L'amore è già abbastanza scosso da Saturno, ormai da un anno in quadratura, spetta a voi dargli più dolcezza e una nuova complicità.

CAPRICORNO

Sabato scorso avete avuto la vostra Luna piena, oggi dovete tenere sotto controllo ancora ultimo quarto in Ariete, il giorno 5 ci sarà Luna nuova in Cancro… Non potete farci nulla, in questo primo mese estivo le fasi lunari sono sempre impegnative per il Capricorno, ma sono proprio queste prove lunari che ora vi servono. Dovete affilare le vostre armi che risiedono tutte in una preziosa custodia: la vostra intelligenza. Matematica, altro che gentilezza, in certi ambienti di lavoro ma anche altrove! L'amore non ha alcuna colpa, non prendetevela con lui.

ACQUARIO

Sollecitazioni astrali tante, considerando che è weekend e che avete anche voi bisogno di rilassarvi dopo le tante imprese faticose che state affrontando da marzo. Rilassatevi pure, ma attenti alle nuove conoscenze, incontri che capitano casualmente, anche in villeggiatura, ci potrebbe essere in mezzo un futuro socio d’affari, un futuro collaboratore, un nuovo amico. La donna Acquario che è corteggiata da Marte, se è disponibile, sarà guardata da un uomo, molto verosimilmente più grande e con la barba. Anche passionale come Zeus…

PESCI

Tutta la vita davanti a voi. Tanti transiti illustrano il finale di giugno-luglio meritevole di entrare in un trattato di astrologia. Tutti gli influssi planetari annunciano occasioni di successo per voi, non gettate nel mare la fortuna che le stelle lanciano dal cielo. Vogliamo mettervi davanti a un solo pianeta: Nettuno, vostro astro guida e anche guida dell’unità d’Italia nel 1861. Questo per farvi capire l’importanza del momento che state, che stiamo, vivendo. Venere e Marte sostengono gli amanti di tutte le età. Solo Giove vi rimprovera un certo disordine.