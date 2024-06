Oroscopo di Branko di domenica 30 giugno

30 giugno 2024 a

Ariete

La prima metà dell'anno chiude con Luna positiva, la mattina ancora nel vostro segno e nel pomeriggio diventa molto interessante in Toro, segno amico che tradizionalmente viene associato alle questioni finanziarie. Influsso certamente di buon auspicio, ma prima di lanciarvi in nuove imprese aspettate ancora un giorno quando Mercurio sarà in Leone. Soltanto Venere resterà ancora un po' in Cancro, come per ricordarvi che avete ancora un debito da pagare in amore. Giove lascia questo ricordo per voi: siamo dunque fedeli al nostro antico amore.

Toro

Luna calante nel vostro segno risveglia con forza i ricordi, ma risveglia anche le passioni e gli amori. Marte è sempre in aspetto romantico-sentimentale con Nettuno, entrambi contribuiscono alla vostra felicità. Venere propizia incontri alle donne di ogni età. Mercurio resta due giorni ancora nel segno del Cancro, organizzatevi per gli incontri professionali e di affari che dovrete assolutamente affrontare domani e martedì. Nettuno ricorda giugno: tu sei il magico vaso che il mio spirito avvolge.

Gemelli

Fate bene a privilegiare le questioni professionali e finanziarie, Mercurio assume,nella prima settimana di luglio, la postazione migliore per il vostro segno, in Leone, che è la vostra terza casa zodiacale e governa i rapporti con le persone vicine, parenti stretti, collaboratori e soci, tutte le questioni scritte. Avendo voi nel segno Giove, avvocato e grande giudice, la protezione per le questioni legali sarà veramente eccezionale. Oggi rilassatevi, osservate il vostro amore. Il vostro ricordo di giugno: andremo uno accanto all’altra in un sereno colloquio.

Cancro

Prima di ripartire alla grande, dovete controllare la forma fisica e forse interessarvi anche della salute di altri. Quest’ultima Luna vi ha esaurito parecchio, oggi per fortuna transita in Toro congiunta a Marte, promette molto bene per gli affari di domani. Infatti Mercurio è già pronto per entrare in Leone, dove resterà comunque positivo, e come saluto vi prepara una bella sorpresa nel lavoro e nelle finanze. In vista anche nuovi amori. Venere, splendida amante, lascia il ricordo di giugno: il mio cuore sul tuo, la mia bocca sulla tua bocca.

Leone

C'è sempre lo stesso problema in amore: ragionate troppo prima, ragionate troppo dopo. Liberatevi da assurdi condizionamenti, lanciatevi nelle nuove storie anima e corpo, trovate parole dolci per il coniuge. Non stancatevi troppo, anche lo sport deve essere misurato, non abbiate fretta di lavorare e di guadagnare, martedì inizia Mercurio in Leone e sarà un viaggio vincente. Seguendo il romantico Nettuno: tu sei la mia casa, i miei genitori, tu sei la mia letizia di ogni istante.

Vergine

Transiti belli per la vostra attività professionale, avete progetti e grandi ambizioni, attenti però a non prendere troppi impegni in una volta sola. Vi potrete riscattare nella seconda parte dell'anno di quello che non avete ottenuto nella prima parte, giugno si conclude con Luna e Mercurio ottimi, firmate all'istante, prendete ciò che vi sarà offerto. Ricordo di Venere: alzati, amore, l'inverno è passato, la pioggia è finita, il tempo del canto è venuto!

Bilancia

Se avete superato senza problemi la Luna calante degli ultimi due giorni, questo pomeriggio vi sentirete già molto meglio. Luna sarà infatti in Toro, Mercurio quasi vicino al caro Leone, dove si lancerà il prossimo martedì, un ostacolo di meno sulla strada del successo e del guadagno. Bisogna avere una visione realistica delle cose, delle effettive possibilità. Andate pure dove vi porta il cuore in amore, ma le collaborazioni vanno studiate attentamente prima di decidere. Venere ironica in Cancro lascia un ricordo di giugno: nessuno fu mai sazio di un unico convegno.

Scorpione

Il fatto più importante accaduto in giugno è la soluzione dei conflitti con voi stessi, le idee sono chiare, la volontà è più sicura e decisa. Di cosa fanno e cosa dicono gli altri non vi può importare, siete diventati come la locandiera di Goldoni, fate solo ciò che vi garba. Ma in luglio avrete ancora tanto da discutere con il vostro ambiente, in amore però vi attaccate come l’edera a un solo cuore. Venere lascia un ricordo di giugno: fermati da me, al mio focolare nessuno mai si è seduto prima…

Sagittario

Decisamente meglio questa domenica sotto la protezione della Luna, prima in Ariete e poi in Toro, vi concilia anche con i parenti, fatto che incide poi positivamente pure sul rapporto di coppia e vi rende più rilassati con i vostri vivaci figli. Se avete bisogno di una vacanza potete tranquillamente staccare, la prossima settimana inizia un eccezionale aiuto professionale e finanziario da parte di Mercurio in Leone. Eccovi un ricordo di giugno che vi manda Marte: le tue membra riscalderò con baci.

Capricorno

Cambio di atmosfera nel pomeriggio quando la Luna entra nel segno del Toro e si congiunge a Marte e Urano: attenti questo è già un segnale del ritorno di una grande passione! È vero che Venere resta ancora per qualche giorno in opposizione in Cancro, Mercurio però uscirà da quel segno e dal prossimo martedì non vi darà più noia fino al mese di settembre-vi sentite più tranquilli? Un po' di nuoto fa bene al fisico, lontano da casa l'amore sarà più spensierato. Saturno lascia un ricordo di giugno per voi: siamo dunque fedeli al nostro antico amore.

Acquario

Giugno finisce con uno scontro planetario: Plutone nel segno quadra Luna, Marte e Urano che transitano nel segno del Toro, non è una combinazione facile. Invitiamo soprattutto i giovani Acquario a stare molto attenti nelle attività sportive e fisiche, ma soprattutto alla guida. Però avete Venere splendida in bianco, colore del Cancro, oltreal grande Zeus che vi protegge con la sua fortuna. E c'è anche un ricordo di giugno: lasciami restare, poi mi rimprovererai finché vorrai.

Pesci

Dopo mezzogiorno, appena la Luna passa in Toro, è possibile entrare in contatto con qualcuno che vi sarà utile nel lavoro, carriera, affari. Oppure vi darà una mano preziosa per qualcosa che riguarda i vostri figli da sistemare. Venere è sempre nel punto più alto del vostro cielo, rende leggera l'atmosfera in casa, accende un lampo nel cielo dell'amore, riflesso di due occhi innamorati. Nettuno lascia un ricordo di giugno: passo davanti alla Luna placida, e tu riprendi a splendere, amore.