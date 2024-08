02 agosto 2024 a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di venerdì 2 agosto 2024

Ariete

Straordinario cielo, straordinario agosto. Non vi dovete agitare per questa Luna ancora in Cancro, preparatevi per la Luna nuova in Leone, che comincia a formarsi già domani pomeriggio. Siete consapevoli di essere ancora condizionati dalle abitudini e dalle vecchie situazioni, sentimenti superati che non possono avere più spazio nella vostra vita? Fate in modo che Ferragosto 2024 diventi un punto di nuova partenza. Sole e Giove possono da soli portare fortuna in affari e lavoro, gioia d'amore mai così intensa come questa Venere.

Toro

Ma quante stelle in cielo brillano per voi! Invidiamo chi ha il privilegio di essere amato o essere semplicemente un caro amico del Toro, segno che in questo periodo astrale può davvero spaccare il mondo, ma voi non siete tanto per le battaglie, amate la vita comoda e tranquilla. Luna dolcissima fino a questa sera, indicata per iniziare un viaggio, ottimo lo scatto con Mercurio che vi aiuta nelle finanze e nelle questioni di natura legale. Niente eccessi, domani inizia Luna nuova.

Gemelli

Nascerà un amore. Quando Venere promette, mantiene. Anche perché agisce in società con Marte e Giove, due colonne nel vostro segno, sarà molto difficile per i concorrenti battervi nel lavoro ma anche nelle varie conquiste amorose. Anche le persone non giovanissime devono essere aperte alle novità che un favorevole vento astrale porta nel lavoro, affari. Precisiamo che sono già impegnativi gli influssi della Vergine, non dovete trascurare la famiglia.

Cancro

Luna balla da sola nel segno, ma non è provocata da nessun pianeta, così avrete la sensazione di libertà, la barca della vostra vita può navigare sul mare tranquillo. È vero però che la troppa tranquillità annoia dopo un po', sorprendete il vostro amore. La notte, il sogno, il mare… Quante emozioni, quanti segreti, in queste notti d'agosto, mese che le stelle annunciano come portatore di pepite d'oro. Voi soltanto avete Mercurio, dio del denaro, in aspetto ideale.

Leone

Siete il nostro protagonista di agosto, Venere nel segno fino a lunedì poi passerà la mano al Sole e alla Luna nuova, che darà il via a un periodo del tutto nuovo in molti settori della vita. Certamente anche voi come lo Scorpione quest'anno vivete un cielo astrale diverso. Consigliamo di dare uno sguardo alla forma e alla salute, ma anche di calmare il cuore. Fatti eccezionali sono in arrivo, tenetevi pronti per un grande progetto-avvenimento anche in casa. Nascerà un figlio, arriverà un nipote, avrete la casa che avete sempre sognato. Auguri.

Vergine

Mercurio sarà nel segno fino a Ferragosto, ritornerà nuovamente in Vergine il 9 settembre. Tenete a mente questa data perché coincide con Marte positivo nel segno del Cancro, esattamente il contrario di come si comporta adesso in Gemelli. Controllate da lontano la situazione pratica, ma tenetevi fuori dalle lotte. Le stelle d'amore sono fuori… Dovete lavorare di immaginazione e fantasia, per dare linfa a un rapporto che scivola nell'abitudine. Luna molto bella per le amicizie, vita sociale.

Bilancia

Inevitabile stress con questa Luna in Cancro, ma il transito interessa principalmente più la situazione professionale o imprenditoriale, la carriera, lo studio, affari. Ma non è detto che alcuni intoppi non possano avere un effetto positivo per voi, come viene dato per certo da Giove. Quindi pensate al vostro meritato relax e non scherzate troppo con l'amore. Esistono in estate amori veri e duraturi, ma anche infatuazioni epidermiche se non volete impegnarvi. Comprensione per chi vi ama, deve amarvi davvero tanto se vi adora come un adolescente.

Scorpione

Innamoramenti. Questo è un possibile effetto di Luna in Cancro in aspetto con Nettuno, molto bello in Pesci, ma il pianeta è famoso per i sogni fuori dalla realtà, attenti a non caricare di significati ogni piccola attrazione. In questo agosto così particolare per l'Europa, tra le proposte di viaggi che lanciamo seguendo l'orientamento delle stelle, una vacanza in Scozia sarebbe in sintonia con il vostro spirito e con le stelle. C'è della magia nel vostro Ferragosto. Ci piace molto anche il lavoro che fate adesso, molto originale che avrà successo di sicuro.

Sagittario

Agosto appartiene al Leone e all'Ariete, come a dire che è anche vostro. L'inizio avrà una Luna spettacolare ma anche estremamente impegnativa, avrete tanto, avrete tutto, ma a costo di fatica, anche in amore. L'esperienza che vi impongono pianeti duri e severi, da Saturno a Marte, come da Nettuno a Giove, può diventare una bella palestra di vita. Non vi siete ancora accorti, presi come siete da impegni quotidiani, ma anche la vostra vita cambierà. Come cambia il bouquet del vino, a seconda del versante che la vigna guarda. L'amore salva?

Capricorno

Luna in Cancro, settore del matrimonio, non è un aspetto proprio ideale ma non significa che non possiate vivere momenti di intensa passionalità. Sempre che non ci sia qualche indisposizione nella salute, specie le donne accusano subito il malumore della Luna, agli uomini invece crea problemi con la moglie, figlia, ma anche con una collega di lavoro. Le amanti sono invece protette da Venere e Marte. Meglio evitare discussioni materiali in famiglia. Ripartirete domani.

Acquario

Luna in Cancro presiede anche oggi il settore del lavoro, considerando Mercurio in posizione strategica per molti si presenta un’interessante opportunità di cambiamento. Un cambio di attività, affari finanziari e beni immobili, eventuali cause per divisioni. Venere in opposizione, solo fino a lunedì per fortuna, crea qualche tensione nel matrimonio, nei rapporti di vecchia data. Invece diventa eccitante al massimo per i nuovi incontri, i giovani sposi coltivano un dolce sogno, sarà realizzato.

Pesci

Caro dolce amore, Luna in Cancro sarà in esaltazione davanti al vostro Nettuno. Festeggiate l'anniversario della grande scoperta del secolo scorso, il ritrovamento dei Bronzi di Riace nel mare della Calabria. Un simpatico e anche astuto pretesto per portare con voi il vostro caro amore, stranamente pensieroso ultimamente. Bisogna ritrovare il buon umore prima del passaggio di Venere in Vergine, lunedì prossimo, che porterà una vecchia conoscenza che voi conoscete molto bene: gelosia.