Branko, l'oroscopo di oggi martedì 20 agosto

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, martedì 20 agosto.

ARIETE

Non solo successo professionale e finanziario, assicurato del resto da queste stelle d’agosto, voi dovete difendere anche il vostro credito, reputazione, onorabilità. Se siete avanti negli anni, devono rispettarvi anche per il lavoro fatto nel passato. Il vostro cielo è positivo anche per la vita privata, ma tutti siamo oggi coinvolti in una difficile quadratura tra Sole e Urano. È lo scontro tra due fuochi, che crea problemi nella convivenza sociale e provoca fenomeni naturali. Vulcani.

TORO

Voi siete abituati a seguire solo il vostro senso pratico e la perfezione matematica, i conti devono sempre tornare, ma oggi lasciate che il vostro spirito abbia libera espressione. Se c'è qualche tipo di genialità in voi, queste stelle la faranno uscire allo scoperto. Urano forma oggi una quadratura diretta con Sole in Leone, la famiglia in primo piano ma anche nei rapporti con l'esterno si verifica qualcosa di inatteso. Luna però è bellissima, un respiro d’estate.

GEMELLI

Bisogna mantenere distesa l’atmosfera in famiglia, i rapporti con genitori e figli. Dopo l’ubriacatura della Luna piena, oggi la troviamo in Pesci e chiede attenzione verso il mondo privato, che sarà tra due giorni sotto il controllo anche del Sole in Vergine. Tutto ciò che accade nel segno dei Pesci, sotto il profilo astrologico, interessa il Paese, perché siamo tutti dei Gemelli. Ma è proprio da quel segno che riceverete segnali di ammirazione, fiducia, nuovi incarichi professionali.

CANCRO

Quello che è oggi l’aspetto planetario più emblematico, Urano e Sole in quadratura, per voi potrebbe avere un effetto positivo per quanto riguarda le attività professionali e finanziarie, specie se operate liberamente. Siate anche pronti ad affrontare brusche interruzioni e rimbalzi. In nessun caso dovete concedere all’ambiente di prevalere sulla vostra personalità. Urano è strettamente legato alla vita sessuale, dato che avete anche la Luna innamorata, tutto può succedere.

LEONE

Il mese zodiacale si avvia alla conclusione, il finale è descritto dal vostro Sole e da Urano in Toro che si affrontano oggi in una quadratura diretta, certamente insidiosa per l’oroscopo generale. Causa alta tensione che troverete nel solito ambiente, consigliamo di tenere sotto controllo le reazioni nervose e seguire la salute. Si tratta di due fuochi astrali e voi siete fuoco per eccellenza, quindi non registrerete alcun danno sotto il profilo economico. Leggera isteria nel privato

VERGINE

Questa Luna in Pesci precede l’arrivo del Sole nel vostro segno, approfittate del suo intervento nel settore delle collaborazioni e associazioni finanziarie, prima ancora però nel matrimonio perché qui ci sono ancora parecchie cose da chiarire e sistemare. Fate in modo di non dover combattere con certe situazioni nel vostro mese zodiacale, quando il Sole sarà in contrasto con quattro importanti pianeti. Rilassatevi fisicamente, non siete ancora riposati.

BILANCIA

L’aspetto astrale odierno, Sole e Urano in quadratura, non interessa il vostro segno, che riesce anzi in mezzo alle confusioni e alle incertezze a portare avanti con profitto i propri progetti di lavoro e di affari. Siamo anzi noi che sollecitiamo a prendere l’iniziativa perché Luna oggi e domani è nel settore della vita pratica, cerca nel mare dei Pesci un tesoro che sarà portato in superficie dal geniale Nettuno. Vi dovrebbero invitare alla Mostra di Venezia, tanto siete belli e bravi.

SCORPIONE

Tutti hanno qualche problema nella vita, voi però sapete cosa vi tormenta e cercherete di fare i cambiamenti che sono necessari per eliminare i fattori di disturbo dalla vostra vita. Gli errori sono stati commessi nel passato, adesso Urano e Sole bruciano certe collaborazioni e in qualche caso anche certi rapporti sentimentali. C’è tanto fuoco nel cielo, seguite la salute. Anche Marte però è in fiamme per la passione, perciò: brucia ragazzo, brucia.

SAGITTARIO

Le vostre opinioni sono abbastanza variabili in questo periodo, niente di grave, è soltanto Saturno che vi mette addosso una strana insicurezza, che stranamente si riversa anche sulla parte del lavoro in cui voi siete sempre protagonisti. Potremmo dire che passerà, ma non lo possiamo assicurare perché tra due giorni Sole in Vergine potrà nuovamente mettervi addosso una strana agitazione. Oggi è il primo assaggio… Calmatevi, è solo effetto della Luna in Pesci.

CAPRICORNO

Due giorni felici, e noi siamo felici per voi. Vogliamo sperare che tutte le nostre positive previsioni di questi mesi abbiano avuto un riscontro reale nella vostra vita. Altri avvenimenti importantissimi per il futuro della vostra carriera o del vostro amore, si presenteranno nel mese della Vergine. Tutte le stelle vi danno oggi la possibilità di ascoltare e conquistare una fortezza, un uomo oppure una donna. Qualcosa di prometeico nel vostro modo di essere.

ACQUARIO

Urano è passato in Toro nel novembre 2018, uscirà nel mese di luglio 2025. È importante registrare queste date, perché si tratta del vostro pianeta governatore e chiaramente incide diversamente secondo l’età e le condizioni domestiche in cui uno si trova. È indubbio che il pianeta provoca cambiamenti negli aspetti più personali e intimi della vita, coinvolge la famiglia nel suo insieme. Oggi è in quadratura con Sole in Leone, occupatevi di tutti i rapporti più stretti.

PESCI

È arrivata la vostra Luna di agosto, ancora al massimo della luce e tutta marinara, insieme a Nettuno vi prepara momenti emozionanti in amore, ma potrebbe farvi lo scherzo di provocare un incontro con qualcuno che non fa per voi. Se la prendete come un’avventura estiva, bene, ma è meglio non investire troppo - nemmeno in qualche "favolosa" offerta di lavoro o di affari. Tenetevi in forma, restate sempre così belli ed eleganti, affronterete meglio le prove sotto la Vergine, dal 22.