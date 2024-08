L'oroscopo di Branko di domenica 25 agosto

25 agosto 2024 a

Ariete

Mercurio vi accompagna questa domenica sia in viaggio sia nel vagabondare per vari mercatini che si svolgono un po' in tutte le città turistiche e non, magari troverete qualche buona occasione con l’acquisto di artigianato. Vogliamo dire che dovete rilassare completamente il pensiero, allontanarlo dalle questioni o problemi impegnativi, perché domani avrete le occasioni migliori per ottenere successo. L'amore però lo dovete fare anche oggi.

Toro

Una domenica in cui spunta qualcosa di bello, inaspettato, felice. Luna di agosto è dolce e saporita come la frutta di stagione, sostenuta dalle stelle che incidono oggi sulla vostra riuscita sociale. È importante per arrivare alla posizione che inseguite con impegno, quasi con ardore. In questi giorni in cui tanti parlano di problemi e crisi, aumento di prezzi e problemi di trasporto, voi invece fate un brindisi alle antiche sere, alla musica ritrovata!

Gemelli

Siamo tutti influenzati dal transito del Sole contro Marte, voi sentirete la sua presenza anche nel fisico. Restate in attesa di notizie professionali, comodamente sdraiati nel giardino dell'amore, anche se bagnato. Mercurio è decisamente positivo ma attenti a quel diavoletto, spinge anche verso battaglie non necessarie. Abbiate la gentilezza di attendere la Luna di domani, preparate la famiglia alle novità che voi sapete sono già in arrivo. Moderazione a tavola.

Cancro

Vi siete adagiati in una comoda routine, ripetete frasi fatte, concetti antiquati. Dov'è andato Urano, pianeta moderno e avanzato tecnologicamente? Il bello è che avete la convinzione di fare cose straordinarie. Aprite gli occhi, sfruttate il vostro talento, perché proprio oggi Urano congiunto alla Luna in Toro pretende azioni straordinarie. Parlatene con i vostri più stretti collaboratori, anche solo in videochiamata. Il vostro amore è curioso di sapere qualche cifra ma per ora è meglio tacere, così la sorpresa sarà più apprezzata. Premiata da baci.

Leone

Un improvviso ritorno di discussioni intorno a beni che avete in comune con altri e molti che devono essere ancora divisi. Mercurio parla di spartizioni non solo con fratelli, sorelle e cugini, ma anche con i vostri figli e nipoti. Consigliamo di dividere anche le responsabilità nel matrimonio e collaborazioni, farete la mossa giusta. Precisiamo che Luna in Toro è oggi più aggressiva di ieri perché congiunta a Urano, cadrete dalla stanchezza questa sera.

Vergine

Dovete accettare l'idea che il periodo con il Sole nel segno sarà comunque delicato per tutti i rapporti stretti, quattro pianeti in aspetto di quadratura non sono sempre facili da sopportare. Oggi però è una bella domenica, partiamo dalla magnetica Luna in Toro, segno delle vostre-diciamo così-distanze. Avete bisogno, ma veramente bisogno, di stimolazioni nuove, perché questo è l'effetto straordinario di Plutone: rinnovamento fino in fondo. Anche in amore.

Bilancia

Siete nati per fare vita di società, ma non per frequentare ambienti affollati di persone che nulla hanno in comune con voi, selezionate. Almeno in vacanza mischiatevi con un popolo colorato e imprevedibile, anche solo per dimenticare la noia del solito ambiente. Noi oggi vi vedremmo tanto bene a Istanbul, ad ammirare il tramonto sul Bosforo… Luna e Urano in Toro, un barile di benzina per dare velocità al motore realizzativo del vostro talento, domani ce la farete.

Scorpione

Il richiamo sulla salute è obbligatorio causa Luna congiunta a Urano in Toro, provoca malesseri tipici di quel segno-sinusite, gola, bronchi, collo-ma si può diventare anche famelici di cibo e dolci. Col passare delle ore però la Luna comincia a far vedere l'altra faccia, persino Urano risveglia intenzioni strepitose, come simbolo di capitalismo non vi lascerà indifferenti davanti alle proposte economiche. Venere canta: un'altra vita, un altro amore ti darò. Fusse che fusse la volta buona!

Sagittario

Sottoposti alla prova di Sole e Saturno in opposizione, dovete osservare cautela nella salute, ma dovete soprattutto calmare una improvvisa agitazione interiore, che può diventare in serata una vera ansia. Durante il giorno infatti Luna è ancora in Toro, buona per il fisico, ma poi si avvicina ai Gemelli e diventa pesante, domani cambia fase. Siete come lo studente prima degli esami, Venere scherza e vi classifica ripetenti in amore… E riavrete presto un amore favoloso, sarà il segno del destino.

Capricorno

L'eccezionalità di transiti che influenzano la riuscita professionale, il guadagno, la fama, è ben visibile nel vostro cielo anche questa domenica con Luna in Toro. Invitiamo voi tutti a dare il massimo anche nei prossimi giorni. Certo, nemmeno voi potete sfuggire alle inquietudini, eventi improvvisi, che toccano la vita sociale, economica e politica, ma soprattutto la natura. Però voi soltanto avete la protezione di tutti i pianeti che vi procurano anche fortuna in amore. Vincite.

Acquario

Non c'è bisogno di raccontare tutto al coniuge. Luna è ancora in Toro congiunta a Urano, transito che procura agitazione in casa, una specie di febbre come prima e durante un trasloco. Qualcuno di voi dovrebbe appunto traslocare, sotto il profilo psicologico, in un'altra dimensione mentale. Non avete ancora fatto le modifiche rivoluzionarie che pretendevano le stelle, consigliamo di cominciare domani. Per scaramanzia non aggiungiamo altro, ma diciamo che vi attende fortuna anche in amore. Si raccomanda cautela con i macchinari, fuoco.

Pesci

Fino all'equinozio d'autunno, Saturno e Nettuno saranno in opposizione al Sole in Vergine. È inevitabile, per questo dovete già oggi prepararvi ad affrontare discussioni nei vostri rapporti stretti, cosa che non comporta fattori negativi, le stelle semplicemente vogliono vedervi vincitori. Voi possedete qualcosa-intuito, immaginazione, fantasia-che si sta perdendo perché tutto si trova in rete. Tranne la felicità. Qui ti volevo Pesci, possono toglierti tutto ma non l'amore!