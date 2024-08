26 agosto 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, lunedì 26 agosto.

ARIETE

Un bellissimo raggio lunare vi aiuta a parlare dei vostri sentimenti, propizia relazioni sociali e importanti incontri di lavoro. Questa Luna transita in Gemelli e diventa in mattinata ultimo quarto, fase utile per i vostri affari finanziari, il controllo di tutte le questioni scritte, utilissima per rafforzare o ritrovare il dialogo con i fratelli. Sì a coraggiose iniziative! Siete simpatici, sensuali, affascinanti. Non è facile dirvi di no.

TORO

Sarete sorpresi voi stessi di avere certi ideali, nonostante vi siate sempre considerati pragmatisti, con la testa sulle spalle. Questo è un effetto di Nettuno visionario in Pesci sul vostro tecnologico Urano. Specie i giovani sentiranno la curiosità di conoscere e di esplorare altri mondi. Sotto l'aspetto quotidiano vivrete un lunedì che vi consente di realizzare un importante progetto nel lavoro, per la casa, per il vostro privato. Venere porta nella vostra vita una nuova amicizia, incontri passionali.

GEMELLI

Dipendiamo tutti in qualche maniera dai transiti che toccano il vostro cielo, siamo anche noi un po' Gemelli, nati un 2 giugno. Ecco spiegato perché oggi stiamo dando importanza alla Luna ultimo quarto, che si forma nel vostro segno alle 9:27. Fase difficile e ambigua, ma con un potere rinnovativo straordinario: taglia, insieme a Saturno, quello che va tagliato. Mercurio è operativo, ripartite con progetti e collaborazioni solo se avete già sistemato ogni dettaglio. In caso contrario aspettate la Venere del 29.

CANCRO

Siete sempre nella classifica dei segni che contano su molte possibilità di riuscita, tuttavia la settimana parte con una agitazione interiore, provocata forse dalla debolezza fisica – passeggera -oppure da un ricordo… Effetti di Nettuno che si agita sotto Luna ultimo quarto in Gemelli, segno associato alla irrequieta 12ª casa zodiacale. Però è importante per la vostra attività, chiude simbolicamente un anno di lavoro. Ripartirete mercoledì quando avrete voi la Luna nel segno.

LEONE

Al risveglio sentirete ancora la stanchezza portata della Luna in Toro, ma già in tarda mattinata la stessa Luna, che sarà in Gemelli, vi lascerà la piena libertà di movimento nel lavoro e in affari. Dovete già essere presenti nell'ambiente perché ci sono delle novità in arrivo riguardanti le collaborazioni. Luna in Gemelli vi permette una concentrazione perfetta e vi metterà in contatto con un esperto che vi aiuterà a risolvere le questioni. Il giorno è anche una sinfonia d’amore.

VERGINE

Le relazioni d'amore sentono il fresco influsso di Venere in transito nel vostro segno, dobbiamo però mettere l'accento sulle cose pratiche perché Luna ultimo quarto, che si forma in Gemelli, è tutta rivolta all'ambiente professionale e alle persone che ne fanno parte. Se siete ancora lontani e vi godete le meritate vacanze, cercate di essere comunque informati su quello che succede per non avere poi sorprese quando ritornerete in sede. In ogni caso non dovete anticipare le mosse in affari, viaggiate con cautela. Non è possibile rinviare un chiarimento con il coniuge.

BILANCIA

Il vostro è l'oroscopo più scorrevole da scrivere in questo periodo. Sarà colpa mia perché vi voglio tanto bene, ma nelle vostre stelle io leggo il successo. Che arriva però dopo una fatica immane. Oggi è in volo Mercurio, il messaggero delle stelle, che insieme alla Luna ultimo quarto in Gemelli, manda da un posto lontano notizie preziose per l'attività e gli affari. Solo un piccolo neo: in famiglia siete, e forse sarete sempre, un partito a parte, però il 29 arriva Venere, lasciamo fare qualcosa a lei.

SCORPIONE

Lasciate passare lo stress portato ieri dalla Luna in Toro congiunta a Urano, ma voi sapete che succede sempre quando desiderate cose nuove, persone nuove. Infatti. Oggi nasce ultimo quarto di Luna in Gemelli, molto favorevole per voi, perché occupa il posto della vostra mente che risveglia la creatività e la passionalità. Viva la vita è viva l'amore! Impegnatevi al massimo, scrivete, trattate, comunicate, firmate. Stasera uscirete a riveder le stelle…

SAGITTARIO

Fiamme nel cielo, ma per il vostro segno di fuoco potrebbe segnare una fertile attività professionale, state comunque attenti oggi e domani alle persone che agiscono nell'oscurità e che fanno parte del vostro ambiente. Le vostre emozioni, i vostri pensieri o se preferite la vostra spiritualità, devono restare un fatto privato. I problemi familiari si risolvono in famiglia, i problemi tra gli ex si risolvono in tribunale. Il mondo esterno vi vuole forti e decisi.

CAPRICORNO

Non avete bisogno di stressare il fisico, l'attività mentale è ai massimi livelli, gli avvenimenti si presentano da soli. Le notizie che aspettate arrivano. Sono questi i giorni di Marte, il grande pianeta della guerra che combatte con altri pianeti, ma tutto questo caos è a vostro favore. Luna in Gemelli ottima per lavoro e affari, meglio se segreti. Nuovi investimenti: oro, metallo che il nostro oroscopo segnala da mesi. Salute: un controllo prima del 4 settembre.

ACQUARIO

Non male il nuovo esame che le stelle preparano nel campo professionale e nel lavoro. Il solo talento non basta, bisogna avere anche una buona preparazione, studiate. Una richiesta, una domanda di impiego o di pensione, può essere inoltrata sotto questa Luna ultimo quarto in Gemelli accanto a Giove, pianeta della fortuna che ha una speciale attenzione per le vostre questioni legali, proprietà immobili, divisioni tra fratelli e sorelle. Rimette a posto l'amore.

PESCI

Uscirete con eleganza da situazioni che non vi soddisfano, ma dovete superare questa fase lunare difficile, ultimo quarto in Gemelli. L'influsso mette in guardia anche nel movimento fisico perché nasce accanto a Marte. A vostro favore anticipiamo oggi che dal 4 settembre avrete Marte nella posizione migliore per il vostro segno, Venere torna amica questo 29 agosto. Guardatevi intorno, sondate il terreno, entrerete in azione mercoledì. Amore: uno strano appuntamento è pazzia?