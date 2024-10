Oroscopo di Branko di giovedì 17 ottobre: chi deve tirare fuori il carattere

17 ottobre 2024 a

a

a

Ariete

Quelli con un'esperienza di vita alle spalle, conoscono bene le Lune di ottobre, mandano spesso in tilt i vostri rapporti, però esercitano anche azioni stimolanti, ravvivano ogni legame, buttano all'aria ciò che va buttato. I giovani del segno devono invece ancora conoscere Luna piena in Ariete, questa che sta nascendo oggi nel vostro segno. Sarete presi dall'euforia professionale o amorosa, gli stimoli al cambiamento sono positivi, attrazioni fisiche, un classico colpo di fulmine.

Toro

L'odierna agitazione è dovuta anche al nascente plenilunio nel segno che vi precede, Ariete rappresenta la vostra 12ª casa zodiacale, avverte di possibili azioni ingannevoli nell'ambiente professionale, mette in guardia da certi "amici". Il transito di Venere rende nervosi i rapporti, ma non compromette la riuscita finanziaria prima del 23. Marte è parecchio insistente sotto il profilo passionale, non potete proprio lamentarvi: c'è sempre qualcuno che vi desidera ardentemente.

Gemelli

Oggi splende un'altra Luna per voi, dall'Ariete stimola la vostra intraprendenza e spinge all'azione nel lavoro e in affari. Dato che si tratta di Luna piena, in aspetto ottimo con il vostro Giove, possiamo ad alta voce proclamare fortuna. Dove, come e con chi, lo dovete scoprire da soli. Il fiuto e l'intuito per i buoni affari non vi manca, in voi c'è un bracco italiano, segugio che trova ogni preda. Una magnifica preda, titolo di un film della Gemelli più bella della storia, Marilyn Monroe.

Cancro

Nella vostra attività personale siete amorevolmente guardarti da Mercurio in Scorpione, stimola la fantasia e la creatività, ma gli avversari sanno colpirvi nei punti fragili del vostro operato, conoscono qualcosa anche del vostro passato. Dovete essere particolarmente prudenti oggi, Luna piena in Ariete vi mette in piena luce nel vostro solito ambiente. Diverso il discorso se volete farvi vedere e conoscere in nuovi ambienti, da gente nuova - Luna vi mette al centro della scena.

Leone

Non dovete sottovalutare i concorrenti, Mercurio nello Scorpione effettua un transito breve ma abbastanza forte da creare improvvise tensioni con i vostri soci e collaboratori, naturalmente anche con le persone di casa. In particolare fratelli, cugini, suoceri. Venere invece mette in evidenza le sorelle. La cosa straordinaria di oggi è Luna piena in Ariete, tutta a favore delle vostre iniziative personali, potrebbero arrivare nuovi amori anche per le persone “anta".

Vergine

La testa sembra scoppiare? Bene, significa che siete in ripresa. Persone sopra i 40, il cuore vuole ritornare fanciullo, portatelo al parco giochi. Le odierne stelle sono tutte rivolte alla vostra vita sentimentale, di Venere e Marte già sapete, oggi aggiungiamo una spettacolare Luna piena in Ariete, segno che custodisce la vostra mente e il vostro cuore. Dichiaratevi per primi se siete innamorati, rendetevi conto delle possibilità che si aprono davanti a voi. Dimmi, Vergine, chi sei?

Bilancia

Luna piena in Ariete, segno che rappresenta tutti i vostri rapporti stretti, non è certo una fase tranquilla per voi, ma potrebbe avere il merito di risvegliare dal sonno persone che si sono già adagiate in una comoda routine. Questa Luna non tollera discussioni con chi vi ha già fatto vedere e capire, che non la pensa come voi. Perché insistere? Ai single procura invece passioni improvvise. Tirate fuori, insieme al vostro charme alla francese, tutta la forza di carattere che possedete!

Scorpione

Una grande Luna piena in Ariete, segno di testa, che influenza il vostro lavoro e la vostra salute, provoca qualche linea di febbre ma illumina la mente. Progetti, idee chiare, persino un sorprendente senso degli affari che di solito si fa desiderare, consentono di realizzare un giorno senza contrasti planetari di alcun genere e quindi siete in cima per quanto riguarda la possibilità di ottenere il massimo. Non solo nelle cose pratiche, ma soprattutto in amore. Complimenti.

Sagittario

Come segno di fuoco, siete direttamente interessati e gratificati dalla Luna piena in Ariete, incredibilmente bella per l'amore, imbattibile anche per le questioni d'affari. Probabilmente avrete bisogno ancora di qualche giorno per raccogliere dati, informazioni, notizie, aiuti… Perché il vostro progetto è veramente ambizioso. E noi lo approviamo e sosteniamo, perché sappiamo che questa sera avrete la visita graditissima della dea delle fate e della fortuna. Un po' di tosse.

Capricorno

Forse dovreste dare la precedenza alla famiglia, figli, nipoti o altri parenti. Luna piena in Ariete nasce proprio nel vostro settore della famiglia, voi stessi sentite il bisogno di allontanarvi dal mondo esterno e rilassarvi piacevolmente nella vostra casa. Certe abitudini sono difficili da eliminare, anche per la paura di restare soli, però dovete liberarvi da vecchi condizionamenti. C'è un amore strano, un po' esotico, che si avvicina al Capricorno. Sopportate con grazia questa pazza Luna.

Acquario

Non sono andate male le cose con Mercurio in Bilancia, avete lanciato delle iniziative, ricevuto proposte, avete guadagnato. Adesso il pianeta attraversa il settore del successo, quindi qualcosa di importante è in preparazione, richiede una presenza costante nell'ambiente dove svolgete la vostra attività o dove vorreste entrare. Vi riuscirà facilmente, con Giove. Oggi Luna piena in Ariete, l'amore trova lo sprint, fascino, coinvolgimento totale. Colpi di fulmine.

Pesci

Voci e notizie di persone care, lontane. Siete ricchi di emotività, utilizzate questa forza interiore per finalità positive. Il vostro lavoro, carriera, affari. Questa è la priorità del vostro oroscopo, lo sa persino Luna piena in Ariete, che mette in evidenza soprattutto la parte pratica della vostra vita, patrimonio personale e denaro. Notevole aiuto nel settore bancario, nel caso qualcuno avesse bisogno di chiedere un prestito. Marte e Venere propiziano incontri d'amore.