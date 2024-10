19 ottobre 2024 a

"Le stelle di Branko". L'oroscopo di oggi, sabato 19 ottobre.

ARIETE

Occasioni di guadagno, rendite. Attenti però a non essere precipitosi, Marte mette fretta e tiene sveglio il vostro spirito ribelle. Non avete bisogno di fare i prepotenti, siete ottimi conversatori, brillanti e interessanti, non avete bisogno di ricorrere a sotterfugi. Amore: quelli alla ricerca di un flirt sono favoritissimi da Venere, speciale per gli incontri sexy durante i viaggi.

TORO

Fino al giorno 23, Sole in Bilancia, segno con cui convivete la protezione di Venere, attualmente positiva per entrambi. Luna nel segno in aspetto con Marte cerca di ritrovare l'amante che è in voi, chiede più attenzioni e più tempo da dedicare al vostro amore. Se non l'avete ancora, oggi e la prossima notte può succedere quello che il vostro cuore sogna. Urano annuncia la prossima rivoluzione di molti rapporti affettivi, soprattutto professionali.

GEMELLI

L'atmosfera domestica-coniugale diventa più leggera grazie alla Luna che si veste di fiori in Toro, per entrare domani nel vostro segno. C'è un'altra ragione per ritrovare buon umore: quando la borsa si fa pesante, il cuore diventa più leggero. Le occasioni di crescita professionale ed economica sono sorprendenti, Mercurio in Scorpione per voi è il massimo! Non fatevi contagiare dalle convinzioni antiche del vostro ambiente. Un solo padrone voi avete: amore, passione.

CANCRO

Astrologicamente questo sabato è dolce e luminoso come la classica ottobrata romana di un tempo… È possibile ricreare quel tempo nel cuore, che salta felice con Marte e Luna, la coppia si ritrova dopo la battaglia. Rossi i grappoli dell'uva, rubini d'un colore che è un incanto, proprio come l'amore di quelli che magari si sposano proprio oggi, assecondando così il desiderio di Nettuno. Capacità creative, comunicative e simpatia, ottimi incontri e occasioni di successo.

LEONE

Un sogno d'amore, per i giovani di ogni età, può diventare presto una magnifica realtà. Le incomprensioni odierne sono dovute alla Luna in Toro e Mercurio nello Scorpione, meglio non parlare troppo perché non avete il controllo della parola. Domani sarà un'altra Luna, vicina a Giove, vi lancerà nella vita sociale e imprenditoriale, conoscerete persone che torneranno utili per gli affari nel mese dello Scorpione. Marte dice che avete trasformato la camera da letto in una sala riunioni d’affari.

VERGINE

Nettuno, astro dei ricordi che giacciono nel profondo, con il tridente smuove le acque e riporta in superficie il passato… Ma è passato tanto di quel tempo da allora, ricominciamo ad amarci questa sera. Nelle antiche stampe la Vergine appare come una florida giovane donna coronata di spighe di grano, oggi potete fare un buon raccolto. Luna in Toro tutto il giorno è veramente eccezionale, Mercurio scorpionico alimenta la fantasia creativa e anche la passionalità.

BILANCIA

Rinnoviamo il nostro invito alla cura della salute, a tutti i segni, perché nel cielo ci sono segnali di strani virus in formazione, magari si tratta di semplici raffreddori, ma voi della Bilancia siete particolarmente sensibili ai mali stagionali. Gli incontri con i professionisti nel ramo che vi interessa sono molto favoriti. Venere fa già sentire il benefico influsso nei rapporti con le persone vicine, chiaramente esercita un piacevole potere soprattutto nel ramo di sua maggior competenza – l’amore!

SCORPIONE

Ogni volta che la Luna si avvicina a Urano in Toro, che è il vostro settore del matrimonio, provoca una breve crisi. La cosa diventa delicata però se ci sono già stati segnali di incomprensione, fortunatamente Mercurio nel segno vi aiuta a spiegarvi e a ritrovare il dialogo. Le persone sole invece sotto questo aspetto trovano un nuovo amore, molto strano, leggermente folle, ma con un fisico da Marte oppure da Venere, in ogni caso seducente.

SAGITTARIO

Cime tempestose. Venere nel segno quadrata a Nettuno può dare vita a un rapporto d'amore tempestoso, aspirazioni insensate, sentimenti utopici… Anche nel rapporto di sempre e ben collaudato, succede che i due amanti si abbandonano ai sogni. Ad ogni nuova impresa professionale bisogna far dire “trentatré”, per accertarsi che le possibilità siano concrete e realizzabili. Salute: curate il mal di gola, alle donne si consiglia prudenza ginecologica. Relax.

Capricorno

CAPRICORNO Nella vita professionale avete più di un nemico, tra le stelle però uno soltanto si comporta in maniera ostile, imprevedibile. Parliamo di Marte in Cancro, dove rimane fino al 4 novembre, ma nel frattempo sarete gratificati dal Sole in Scorpione. Questo nemico però si trova di fronte a voi, quindi sapete chi e come agire per neutralizzarlo. Organizzate gli affari in modo più discreto. In amore no, apritevi e parlate sotto questa Luna in Toro, deposito delle energie passionali.

Acquario

ACQUARIO Questo rapido blackout provocato dal passaggio della Luna in Toro, particolarmente insidiosa a causa della congiunzione con Urano, non dovrebbe lasciare conseguenze per il lavoro e le finanze. Ma a una condizione: evitate di parlare troppo, messaggiare troppo, chiacchierare troppo. Mercurio è caustico, ironico, bugiardo, si burla di voi. Controllate le vie respiratorie, non fate i meccanici se non è questo il vostro mestiere. Molta attenzione alla famiglia, parenti acquisiti.

Pesci

PESCI Per dovere di cronaca, dobbiamo notare che Venere in Sagittario può incidere anche sul fegato, crampi agli arti inferiori, disturbi respiratori.

È importante ricordare che la stella della fortuna transita nel vostro settore del successo, cioè, con la sua influenza può condizionare la vostra riuscita professionale e di affari. Oggi avete l'appoggio della Luna e di Mercurio che in qualche modo formano un'associazione fra l'amore e la carriera o la vita sociale. Forte gelosia.

