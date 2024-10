29 ottobre 2024 a

a

a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, martedì 29 ottobre.

ARIETE

Crisi passeggera, provocata dall’aspetto Luna-Marte, insoddisfazione dovuta al fatto che vi siete buttati nelle questioni materialistiche, trascurando le necessità emotive e psicologiche. I problemi di digestione provengono principalmente dall’accumulo di stress. Sarà molto diversa la reazione alla Luna di venerdì, diventa nuova in Scorpione, preparate un piano di attacco frontale nel lavoro. Riorganizzate la vita di coppia, matrimonio.

TORO

Godetevi la bella Luna in Bilancia, occupatevi di cose belle, le stelle incoraggiano le unioni serie, valide. L’opposizione dallo Scorpione si avvicina alla punta massima, venerdì, ci vuole pazienza nel matrimonio e circospezione per gli aspetti materiali della vita, soldi, profitti, spese. Ma un giorno direte: per fortuna che lo Scorpione c’è! Mercurio, per quanto possa fare il cattivo, vi rende ogni giorno più forti.

GEMELLI

Mentalmente vivaci, forti e originali. Efficaci in ogni attività, ma dovete osservare anche quello che fanno gli altri. Non cercate lo scontro con i superiori anche se pensate di avere ragione, aspettate l’occasione giusta. Anima gioviale possedete in questo periodo della vostra vita, per certi versi irripetibile, i transiti concludono con successo e felicità il vostro ottobre. Le notti d’amore sono magiche - anche gli animali parlano…

CANCRO

Agitazione portata dalla Luna non ostacola però gli affari finanziari, Mercurio molto buono non mancherà di risolvere più di un problema professionale, voi dovete tenere sotto controllo il nervosismo e avere attenzione per la salute. Controlli e cure efficaci. Una testimonianza, Luna non precisa la natura delle questioni legali, ma avete un Marte che vi aiuta in tutto. Anche a trovare un marito o una moglie. L’amore chiede passione.

LEONE

Forse non si arriva a una conclusione definitiva, troppo rapido il passaggio di Luna in Bilancia, e venerdì inizia il novilunio in Scorpione, ma almeno farete due passi in avanti, nel lavoro e in affari. Rinnovamenti strutturali e tecnici, anche in casa, sono ben visti e auspicati da Urano, ma ancora di più da Giove che vi farà vivere grandi emozioni anche in famiglia, con i figli. Tutti pretendono qualcosa da voi, soldi e favori, è il destino dei ricchi.

VERGINE

Approfittate di Marte così sensuale, siate più determinati nelle conquiste, Saturno può essere problematico per qualche vecchio legame, non certo per le novità. Infatti, questa è la sorpresa di Mercurio: vi apre gli occhi e vi fa vedere possibilità che mai avete considerato, ma dovete rispettare le regole. Avete Giove (legge) in postazione severa, difficile sfuggire al suo controllo. Tutto va deciso sotto la Luna nuova entro il 3 novembre. Viaggi si.

BILANCIA

È amore! I vostri occhi sembrano un cristallo che riflette le vostre bellissime sensazioni. Nelle prime settimane non avete dato molto spazio all’amore ma questa Luna nel segno è il prossimo ponte di Ognissanti vi prepara lo spazio per innamorarvi. Un abbraccio tra la passione puramente fisica e un sentimento delicato e romantico. Lanciate una sfida nel lavoro, lasciate che i vecchi schemi fuori tempo ormai spariscano.

SCORPIONE

Tranquilli, adesso non siete gelosi o possessivi, ansiosi, ma nemmeno affamati di successo, di gloria, di denaro. Nuove sensazioni, vero? Sono gli effetti di queste stelle bellissime che vi riportano indietro il vero Scorpione, la vostra vera e profonda natura, che vive bene con se stessa. È così che nasce un amore, è così che arriva la fortuna. Programmate lavoro e affari per la vostra Luna nuova, 1 e 2 novembre.

SAGITTARIO

In rialzo le vostre azioni personali, però vi conviene attendere l’occasione giusta per sferrare il colpo vincente ai rivali professionali. Succederà dal 3 novembre quando arriva nel segno Mercurio, in ogni caso non vi potete permettere il lusso di essere distratti, vivete un momento importante per voi e anche per le persone che amate. Siete come una squadra di calcio che tutti gli allenatori vorrebbero allenare, perché sono tante le qualità che stanno uscendo dalla vostra persona.

CAPRICORNO

Luna in Bilancia è molto agitata perché assorbe anche l’agitazione di Marte in Cancro, non sarà facile ottenere quella perfezione che pretendete da altri e da voi stessi. L’ambiente non vi segue. Consigliamo di prendere iniziative importanti con Luna nuova in Scorpione, 1 e 2 novembre. Urano manda rose per un nuovo amore che potrebbe nascere intorno al 22 e 29 novembre, e intorno al 3 dicembre. Naturalmente se siete pronti a innamorarvi.

ACQUARIO

In questo cielo, che è comunque all’insegna del progresso e guadagno, c’è ancora Mercurio in Scorpione, aspetto per voi ambiguo e inconcludente. Prima che certi difetti di gestione vengano scoperti dalla burocrazia, avete due giorni di Luna in Bilancia molto buona anche per i beni immobili. Giove che governa questo settore è perfetto. Belli anche i due pianeti dell’amore, Marte e Luna, virilità maschile e sensualità femminile, combinazione molto elegante.

PESCI

Quasi tutti i segni, in questo anno con Giove in Gemelli, devono affrontare le questioni riguardanti i beni immobili, proprietà vicine e lontane, eredità, nuovi investimenti in case e appartamenti. Fino al giorno 3 novembre siete favoriti da Mercurio e da una veramente eccezionale Luna nuova in vena di grande generosità per voi. Fidanzatevi domani sera: l’uomo in ginocchio davanti alla donna, con un anello in mano. Questo Mercurio è capace di inventare tutto.

Commenti