Branko, l'oroscopo di domenica 10 novembre: "Nettuno non vi farà sentire bene"

10 novembre 2024 a

a

a

ARIETE Bellissima domenica, conferma le sensazioni sbocciate in ottobre - questo autunno può diventare il punto di svolta della vita professionale o sentimentale, secondo le vostre aspirazioni. Come un viaggio sentimentale nel passato, così è la Luna che inizia il transito in Pesci e fa sentire un delizioso brivido nel cuore, datevi alla passione. Nello stesso momento si fa sentire il felice aspetto di Mercurio che incide bene sui vostri affari, comunicazioni, viaggi. Annunciati guadagni.

TORO Ancora qualche raggio freddo della Luna in mattinata, provoca una strana agitazione in tutto il corpo, ma non appena raggiunge i Pesci la vostra mente inizia a lavorare a pieno ritmo, come se si fosse liberata di un parapetto che impediva di pensare e guardare oltre il muro. Mercurio, lavoro e denaro, vi sostiene e voi riprendete, anche se è domenica, le iniziative rimaste bloccate. Il solo problema potrebbe essere Marte, seguite le questioni familiari, Venere vi aiuta moltissimo.

GEMELLI Così è con la Luna, non ci si può fidare, è mutevole e instabile. Oggi passa nel segno dei Pesci, almeno per due giorni sarà in contatto con Saturno e Nettuno, regalatevi un sano relax. Marte dà la sensazione di forza ma questo non significa che dovete esagerare con l’attività fisica e anche mentale, pure il cervello oggi deve riposare. È troppo importante l’obiettivo che volete raggiungere, e lo raggiungerete, per disperdere le energie in cose frivole e inutili. Riflessione.

CANCRO Le stelle hanno un loro calendario, anche di domenica possono chiedere presenza nel lavoro o in altre questioni di tipo pratico. Luna entra in Pesci, voi capite da soli che è questa una fortuna per tutti i vostri rapporti dove si parla del vostro avanzamento nel lavoro e in affari. Chiedono novità queste stelle, un modo più moderno di operare, rivoluzionario se volete. Amore: restate sempre così, con quell’aria un po’ antica, ma che vi rende così cari e desiderabili.

LEONE Un tempo la domenica era il vostro giorno preferito, poi siete cresciuti e sono cresciute anche le responsabilità, nuovi impegni vi attendono prima della fine dell’anno. Oggi però avete una dolce Venere e un Giove ghiottone, i baci sono un cibo che non fa ingrassare, anzi rendono più leggero e scattante il corpo. Come Gianmarco Tamberi farete un salto in alto e raggiungerete anche un obiettivo professionale prestigioso. La vita vi offre davvero importanti occasioni da non perdere.

VERGINE Venere, almeno tu! Sì, la stella della fortuna e dell’amore finisce il transito fastidioso per voi, in Sagittario, domani sera entra in Capricorno. Oggi però arriva un segnale di instabilità dalla Luna in Pesci, che si scontra con Mercurio e Giove, aspetto che potrà avere nei prossimi giorni effetti anche sulla vita in famiglia, vista la congiunzione con Saturno. Instabili più di voi sono le persone con cui dovete lavorare, trovate il momento giusto per attaccare. Relax obbligatorio.

BILANCIA Se siete in fase di corteggiamento, e convinti delle emozioni che trasmette il cuore, fate oggi la vostra domanda di matrimonio, anche domani in giornata va bene. Venere passa domani sera in Capricorno e mette subito l’accento sulle questioni di casa, in particolare sulle persone anziane. Venere quando sarà fredda potrà condizionare anche la vostra salute ma oggi e nei prossimi due giorni siete favoriti nel lavoro e in affari. Il bello è che il fiume del denaro non si esaurisce tanto presto.

SCORPIONE L’evento è qui. Sole nel segno illumina con un raggio Plutone, con l’altro Luna e i due pianeti in Pesci. Bastano questi influssi per cominciare con le collaborazioni, gli affari, oppure per operare i primi tagli drastici della stagione. Non ci sono presupposti perché possano nascere problemi seri, le difficoltà sono retaggio del passato. Il futuro che aprono queste stelle non racconta favole, l’amore è vero, il successo è vero. Una nuova costruzione può iniziare oggi stesso. Reumatismi.

SAGITTARIO Agitazione in serata. Mercurio forma un aspetto di contrasto con Luna in Pesci, insieme a Giove agita il matrimonio e altri rapporti stretti, qualche conto da sistemare anche con i figli. Nettuno non vi fa sentire bene, attenti alle influenze, le vostre hanno percorsi lunghi, ma si tratta di impedimenti che non compromettono quello che sta per accadere nel vostro lavoro, professione, affari. I pianeti preparano le condizioni migliori per il periodo del vostro compleanno. Ciao, Venere!

CAPRICORNO Convincete con garbo chi vi sta vicino a lasciarvi un po’ da soli, avete bisogno di concentrarvi su un progetto professionale ambizioso, che comincerete a mettere in pratica domani… Che non è solo un altro giorno, ma è un lunedì speciale che riporta finalmente Venere.! La dea della fortuna effettua un transito veloce in Capricorno, fate un programma d’amore in ogni minimo dettaglio. Si avvicinano giorni bellissimi per quelli di voi che sperano di trovare l’amore.

ACQUARIO Sofferenza per le situazioni statiche, ma questa è una caratteristica del vostro segno che vuole essere sempre in movimento. Quando vi sembra che siete già vicini al traguardo, ecco che arriva un imprevisto, però voi amate gli imprevisti e quelli che si presentano questa domenica, verso sera, sono decisamente piacevoli. Persino Marte guarda ammirato e vi ricorda che in amore è sempre una questione di pelle. Luna è passata in Pesci, annuncia molti affari e nuovi contatti.

PESCI Incontro a nuove battaglie professionali, che non arrivano a sorpresa, voi stessi vi state esercitando per un assalto a nuove fortezze, alla conquista di nuovi ambienti e nuove persone. Saturno simboleggia e annuncia la vostra età dell’oro. Mercurio resta dispettoso in Sagittario, Venere però sarà domani in Capricorno, posizione felice per il vostro segno. Amici cari e sinceri sono già oggi vicino a voi. Fate qualche miglioramento estetico per essere ancora più belli…