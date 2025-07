FdI sbertuccia Angelo Bonelli: "Fai tu il giro..."

"Bonelli, l’unica cosa colpita e affondata è la tua propaganda". Ai social media manager di Fratelli d'Italia non ne sfugge una. E siccome la vendetta politica è un piatto che va servito e gustato freddo, con tutta la calma del mondo, il partito della premier Giorgia Meloni ha buon gioco nell'attendere il momento giusto per sbertucciare sui social Angelo Bonelli e con lui tutte le opposizioni.

Il 28 aprile scorso il deputato di Avs e capo dei Verdi accusava la premier: "Meloni racconta favole, ma il suo governo affonda l'Italia". Il ragionamento scricchiolava già allora, visto che sul piano della credibilità internazionale e della stabilità la presidente del Consiglio aveva conquistato tutti da tempo, ponendosi come punto di riferimento europeo su molte questioni cruciali.

Due mesi e mezzo dopo, ecco che la realtà presenta un conto salatissimo a Bonelli e alle opposizioni tutte: "Spread, Roma batte Parigi", è il titolo del Messaggero condiviso dalla pagina X di Fratelli d'Italia. La sintesi è semplice: "Per i mercati, Italia più sicura". E tanti saluti ai catastrofisti e ai gufi (rossi) di casa nostra. La prima "card" viene accostata alla seconda e l'immagine che ne esce è francamente impietosa per il sempre loquace Angelo, a cui FdI dà un consiglio: "Fai tu il giro tra gli 'alleati del campo largo' e spiegagli che l’Italia debole e sottomessa è solo un brutto ricordo".

Sono ore difficili, insomma, e non solo per Bonelli. Periodo di fegati spappolati e illusioni spiaggiate, sogni infranti sotto l'ombrellone per chi si augurava un'Italia in picchiata e un governo sull'orlo dell'implosione. Anche ieri il genere letterario delle "ultime parole famose" aveva permesso a Fratelli d'Italia di mietere un'altra vittima illustre. "Meloni sbaglia tutto, seguiamo la Spagna", diceva Elly Schlein qualche tempo fa. Se non che Pedro Sanchez è stato punito dall'Unione europea per tempistiche non rispettate sul Pnrr, alla faccia del "modello socialista". "Schlein, segua pure gli altri - scriveva FdI sempre su X -. Noi seguiamo Giorgia Meloni. E l'Italia sta andando nella direzione giusta". In certi casi, repetita juvant.