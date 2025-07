Red Bull licenzia Horner, terremoto: Verstappen e Ferrari, cosa cambia

Terremoto in Formula 1: la Red Bull ha licenziato il suo storico team principal Christian Horner. Una cacciata clamorosa, dopo 20 anni di permanenza ininterrotta nel club, ma non proprio un fulmine a cil sereno. Da mesi infatti si rincorrevano le voci sul possibile siluramento del top manager, ormai ai ferri corti con la prima guida e pluri-campione del mondo in carica Max Verstappen, sempre più insofferente rispetto alla gestione della scuderia e allo sviluppo della sua monoposto.

Horner era alla guida della Red Bull dal 2005 e l'ha condotta alla vittoria di sei campionati costruttori e otto titoli piloti. Come nuovo amministratore delegato è stato nominato Laurent Mekies che ha lasciato così il posto al team Racing Bulls.

"Vorremmo ringraziare Christian Horner per il suo straordinario lavoro negli ultimi 20 anni", ha spiegato in una nota Oliver Mintzlaff, Ceo Corporate Projects and Investments di Red Bull. "Con il suo impegno instancabile, la sua esperienza, la sua competenza e il suo pensiero innovativo, ha avuto un ruolo determinante nel rendere la Red Bull Racing uno dei team di maggior successo della Formula 1", ha aggiunto.

Nell'ambito del rimpasto manageriale, l'attuale racing director della Racing Bulls, Alan Permane, sarà promosso a team principal, a seguito della promozione di Mekies in Red Bull. "Contribuire alla nascita di Racing Bulls insieme al nostro talentuoso team è stata un'avventura straordinaria. Lo spirito è incredibile e credo fermamente che questo sia solo l'inizio. Alan è l'uomo perfetto per prendere il comando e continuare il nostro percorso. Conosce il team come le sue tasche ed è sempre stato un pilastro importante dei nostri primi successi", le parole di Mekies. Ovviamente però l'attenzione di tutti è ora sul futuro più o meno immediato di Horner.

La sua cacciata potrebbe riaprire i giochi per una eventuale permanenza di Verstappen alla Red Bull. Ma lo stesso Horner potrebbe far partire un pazzesco effetto domino nel circuito. Antenne dritte anche a Maranello, con una Ferrari che appare sì in crescita ma che non è affatto intenzionata a "blindare" già oggi il ruolo di Fred Vasseur, il team principal da mesi nel mirino per la scarsa competività della Rossa, entrato in contrasto con i due piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton e per nulla certo della conferma. Ogni scenario, a questo punto, è possibile.