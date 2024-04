Monica Magnani, la Vocal Coach che ci spiega come musica e Fitness vanno a braccetto - Succo d'Arancio

26 aprile 2024 a

Monica Magnani è l'ospite della nuova puntata di "Succo d'Arancio". Cantante e Vocal Coach, ha seguito tra le più grandi voci del mondo della musica, ai nostri microfoni racconta le tappe più importanti della sua carriera, dall'incontro con Laura Pausini, a Eros Ramazzotti, passando dalle collaborazioni con Stevie Wonder, Tina Turner, fino alla partecipazione ad un edizione di "Pavarotti & Friends". Sembra insolito, ma anche la musica va a braccetto con il fitness e Monica lo ha fatto diventare il suo punto di forza, e in ogni sessione di preparazione vocale propone in combinata dei workout specifici studiati ad hoc per migliorare la respirazione e di conseguenza la performance live.