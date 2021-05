Milano, Beppe Sala tira un sospiro di sollievo e fa il bauscia: "Gabriele Albertini non si candida? Ora lo convincerò a votarmi"

06 maggio 2021 a

a

a

Beppe Sala tira un sospiro di sollievo. Gabriele Albertini ha infatti scritto una lettera a Libero per ufficializzare la rinuncia alla candidatura a sindaco. Scampato il pericolo di dover affrontare un competitor così forte, Mister Expo questa mattina ha scritto così sul suo profilo Twitter : "Gabriele Albertini oggi nella sua lettera dice che mi avrebbe voluto come vicesindaco. Lo ringrazio per le sue parole e per la sua stima. Lui è un gentiluomo e non lo scopriamo certamente oggi".

Poi lancia un messaggio al suo predecessore: "Ora però mi attende una sfida impegnativa: convincerlo a votare per il suo futuro, mancato vice :) ". Secondo i sondaggi l'unico in grado di giocarsi la partita testa a testa con Sala era proprio Albertini: nelle ultime rilevazioni, gli outsider come Roberto Rasia sono staccati in partenza di una decina di punti dal sindaco uscente. Il rinvio del voto a ottobre sembrava in grado di concedere al centrodestra il tempo necessario per tirare fuori un cavallo vincente. I dubbi, però, ora crescono di giorno in giorno. Come le chance di Beppe Sala di riuscire a conquistare la riconferma sulla poltrona più importante di Palazzo Marino, nonostante il calo di consensi dovuto agli errori compiuti nell'amministrazione durante la pandemia. Oltre a Rasia, sul tavolo del centrodestra ci sono ancora i nomi di Maurizio Lupi, Simone Crolla e Riccardo Ruggiero. Tutti aspettano l'incontro tra Salvini, Berlusconi e Meloni per sbloccare lo stallo delle candidature, ma il tempo stringe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.