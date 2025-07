Monza, vergogna del centro sociale della Salis: un corso per abolire la polizia

È l’odio viscerale verso le forze dell’ordine. È il disprezzo per la divisa. È il rifiuto della legalità. Sono allergici alla sicurezza, i compagni. Ora vogliono togliere di mezzo il nemico numero uno per legge, quella che da sempre calpestano impunemente. L’ultima vergogna arriva da Monza, dove il centro sociale Boccaccio- quello fondato da una giovane Ilaria Salis - ha organizzato un corso di base per l’abolizione della polizia. Condito da un aperitivo e dalla presentazione di un libretto, dal titolo “Police abolition” (che riprende l’omonima rivista americana), a cura di Italo Di Sabato, attivista della sinistra radicale e coordinatore di Osservatorio Repressione, un’associazione che promuove studi e ricerche sui “temi della repressione”. La serata è in programma ai giardini di San Rocco, quartiere popolare del capoluogo brianzolo, ma se scenderà la pioggia tutti al Circolo di via Libertà. Lì dove Pd e Cgil organizzano eventi e offrono servizi. Sono tante le domande che gli antagonisti si pongono. «La polizia da dove viene? A cosa serve? A chi serve? A che serve tutta questa meticolosa militarizzazione del territorio, tutta questa sorveglianza dei comportamenti, tutta questa brutalità istituzionalizzata? Perché la polizia è così violenta nell’approccio con le classi subalterne?». Per poi arrivare a una proposta illuminante: «Abolire la polizia significa costruire un mondo nuovo».

L’obiettivo dichiarato del corso anti-divise lo si legge nelle prime pagine del saggio: «Questo è il tentativo di interpretare la funzione della polizia come un fenomeno sociale e, come tale, passibile di trasformazione e, anche, di superamento». E ancora: «L’opzione abolizionista può trasformarsi in un orizzonte estremamente positivo e costruttivo per l’evoluzione di tutta la società». Ergo: senza forze dell’ordine che assicurino alla giustizia ladri, stupratori e pedofili (ci limitiamo a questi categorie di “gentiluomini”) sarebbe un mondo migliore. Del resto, la loro madrina (oggi all’Europarlamento con Avs) in tempi non sospetti ha proposto l’abolizione delle carceri. Liberi tutti! Quello che potrebbe sembrare un grande scherzo è invece tutto maledettamente vero. Sentite un po’ le teorie che sfornano questi geniacci professionisti del disordine. In concreto, come si potrà mai cancellare la polizia? «L’abolizione della polizia è un processo che consiste nel ricollocare risorse, fondi e responsabilità lontano dalla polizia, verso dei modelli di sicurezza, supporto e prevenzione basati sulla collettività. È un progetto a lungo termine che richiede di trasformare il nostro modo di rispondere alle emergenze e sostituirle con dei sistemi che realmente generano sicurezza e che supportano davvero il benessere e l’incolumità».