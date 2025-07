Divieto di fumo in città? Un segno di decadenza

Per il momento le terrazze dei bar e ristoranti francesi si sono salvate, ma state certi che il ministro della Salute, Catherine Vautrin, non demorderà e continuerà la sua battaglia per “promuovere una generazione senza tabacco”. Vietare il fumo all’aperto, come da decreto legislativo di qualche giorno fa, è solo un passo verso l’obiettivo più ambizioso: sradicare, in una furia nichilistica, un comportamento o un’abitudine acquisita. E come dimenticare che in Italia c’era già stato chi come il sindaco di Milano Beppe Sala aveva non solo vietato il fumo all’aperto, ma anche stabilito la “distanza sociale” di 10 metri che i fumatori devono rispettare per non incorrere in salatissime multe. Intanto, infuria la polemica sull’efficacia di regole tanto severe. E anche sui danni effettivi che il fumo può arrecare. Nessuno però sembra porsi la domanda più radicale: questa curvatura salutista o terapeutica della politica non lede le basi stesse della democrazia e tradisce il senso più vero della politica?

L’omologa parigina di Sala, la socialista Anne Hidalgo, sembra non accorgersi nemmeno che, nel chiedere misure ancora più severe, si finisce per colpire l’identità stessa della sua città. Si, perché l’identità è fatta di tradizioni, ma anche e soprattutto di simboli, e cosa c’è di più iconico e caratteristico di Parigi che le nuvole di fumo che avvolgevano i tavoli dei suoi caffè? Attorno a quelle nuvole, nel quartiere di Saint-Germain-des-Près, si intrecciavano discussioni, si elaboravano teorie, si concepivano, nei decenni seguenti alla seconda guerra mondiale, battaglie politiche e civili. Erano per lo più intellettuali engagés 2 quelli che si incontravano al Cafè de Flore, odi fronte a Les deux Magots, o ancora a Le Procope. Ognuno di essi rappresentava una corrente intellettuale, un movimento di idee o opinione, una particolare filosofia. Molti di loro si atteggiavano ad anticonformisti anche quando forse conformisti nel senso snob del termine lo erano fino in fondo. Ma quegli intellettuali rappresentavano soprattutto uno stile di vita, anche per chi dall’Italia e da altre parti del mondo correva sulle rive della Senna a trovare ispirazione.