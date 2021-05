Milano, i centri sociali occupano un altro palazzo. Sardone (Lega): "La sinistra tollera gli abusivi"

18 maggio 2021 a

Nuova occupazione dei centri sociali, questa volta in via Malipiero (zona Mecenate). "Un'altra occupazione, l'ennesima a opera di un gruppo di antagonisti che giocano a fare la rivoluzione appropriandosi di immobili altrui. Milano si conferma la capitale dei centri sociali" attacca Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega ed europarlamentare. "Del resto durante la pandemia è stato proprio il Comune a guida Pd a legittimare gli abusivi fornendogli tanto di pettorine col logo comunale. E sempre il Comune tende a scendere a patti con Macao e Leoncavallo, per non parlare delle famose marce pro migranti in cui la giunta sfilava a braccetto con il Cantiere e con le altre realtà antagoniste milanesi. Chiediamo lo sgombero immediato dell'immobile: occupare abusivamente è un reato previsto dal codice penale, basta con gli sconti, basta con la tolleranza ideologica, il sindaco Sala alzi gli occhi una volta tanto. Ovviamente ricordiamo alla sinistra che questa è solo l'ultima occupazione della lista: Lambretta, Zam, Gta, T28, Cox18, Casaloca e tutti gli altri sono sempre al loro posto”.

Anche Paolo Bassi, presidente del Municipio 4 (Lega) va all'attacco: "Da qualche giorno assistiamo a una nuova occupazione abusiva sul nostro territorio. Dalle prime informazioni che ho raccolto, sarebbe ad opera degli stessi "antagonisti" (chiamiamoli così) che da tempo 'okkupano' in zona Corvetto. Sia il Commissariato di PS Mecenate, sia la Digos (che ringrazio) sono sul pezzo. Ovviamente, per quanto ci riguarda, dialogheremo con Questura e Prefettura come sempre facciamo in situazioni di questo tipo. Parallelamente, mi auguro che la proprietà (privata) sporga querela. - prosegue -. Al netto del pomposo aggettivo 'sociale', queste realtà tutto portano salvo benefici per i quartieri che prendono di mira. Non a caso, gli sgomberi che come Municipio4 abbiamo fortemente chiesto e ottenuto (in via Val Bogna e in piazza Gabrio Rosa) sono sempre state salutate con grande favore dai residenti".

