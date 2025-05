Milano, violenza dagli antagonisti: bombe carta e oggetti contro la Polizia

Alta tensione nel pomeriggio di sabato 17 maggio, quando a Milano si sono verificati scontri tra la polizia e manifestanti. Qui un corteo di antagonisti e centri sociali ha manifestato contro il "Remigration Summit", il primo summit europeo in corso a Gallarate sulla remigrazione. La testa del corteo - che trasporta un grosso striscione rigido nero con scritto "Make Europe Antifa Again"- ha cercato di deviare dal percorso autorizzato e passare in Via Boccaccio, sbarrata da camionette della polizia.

Dopo alcuni lanci di lacrimogeni, bombe carta e oggetti contundenti è avvenuto il "contatto" con le forze dell'ordine: la polizia ha usato manganelli e idranti per respingere i manifestanti, molti dei quali indossavano caschi per proteggersi. Intanto, in piazza San Babila, è andata in scena un altro scontro. Questa volta i manifestanti si sono limitati a fischi e qualche 'buh'. È successo quando gli organizzatori hanno annunciato l'audio del sindaco Giuseppe Sala, che giorni fa aveva detto di non poter partecipare all'appuntamento promosso da Arci, Anpi, Cgil e partiti del centrosinistra.