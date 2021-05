Milano, il nuovo museo del design apre finalmente al pubblico

Enrico Paoli 25 maggio 2021 a

Da Capitale morale (ed economica) del Paese a centro culturale europeo. Dove la moda e il Salone del Mobile possono, e devono, diventare un lungo filo rosso steso sull’interno arco dell’anno.

Dunque Milano sempre più europea e l’apertura dell’Adi Design Museum, il nuovo polo di arte e design del capoluogo lombardo, rappresenta l’innesco, il punto di partenza. Il museo, spiega il presidente della Fondazione Adi, Umberto Cabini, “si rivolge al mondo dei progettisti e delle imprese che credono nella fatica e nel lavoro, ma anche al mondo dei giovani, delle famiglie, delle scuole e università, dei turisti e degli appassionati”. ADI, che rilancia il design made in Italy contemporaneo, è anche il primo in Italia a non avere una biglietteria fisica. Gli ingressi potranno essere pagati via web, tramite app, o direttamente ai mediatori culturali presenti in loco.

“È sempre un giorno di festa quando apre un nuovo Museo”, afferma il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, “ma dopo questo anno diventa quasi un simbolo di ripartenza per Milano e per il Paese intero". Soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali: “Un progetto che come Regione Lombardia abbiamo sostenuto e che simbolicamente prende il via in questa fase di riaperture e rilancio per tutto il Paese”, sostiene il presidente della Regione, Attilio Fontana. Il centro “è un po' la ciliegina sulla torta di una presenza diffusa sul design. Abbiamo la Triennale, abbiamo una serie di musei imprese, abbiamo collezioni. La mia speranza è che con questo fiore all'occhiello ci sarà tanta gente, quando si tornerà a viaggiare con tranquillità, che verrà a Milano anche solo per il design e anche a prescindere del Salone del mobile, essendo quella del Salone del mobile la settimana più importante di Milano”, ribadisce il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. E ora c’è solo da scoprire l’esposizione.

