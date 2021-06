Basket, l'Olimpia Milano supera Venezia e vola in finale contro la Virtus Bologna: sabato gara-1

Fabrizio Carcano 03 giugno 2021 a

L’Olimpia Milano torna dopo tre anni a giocarsi una finale scudetto. Sabato sera al Forum di Assago l’Ax Armani Exchange affronterà la Segafredo Virtus Bologna nella prima delle potenziali sette gare della serie conclusiva della serie A. Mercoledì sera Milano ha sbancato il Taliercio di Mestre chiudendo sul 3-0 la serie di semifinale contro i detentori del tricolore della Reyer Venezia.

Successo per 83-73, con una ripresa dominata dopo un primo tempo equilibrato (38-38 all’intervallo) con i 19 punti di Punter e i 17 di Hines a trascinare l’Ax che ha fatto il vuoto nel terzo quarto, quando ha stretto le maglie difensive, con un parziale di 18-7 che di fatto ha svoltato il match. Olimpia che in questi playoff viaggia a punteggio pieno: 3-0 nei quarti contro Trento, 3-0 contro Venezia.

Ora la sfida classica contro le V Nere bolognesi, una sorta di Juventus-Inter con un paragone calcistico. Bologna, allenata dall’ex play milanese Sasha Djordjevic (anche coach biancorosso tra il 2006 e 2007), dopo aver spazzato via Brindisi con un facile 3-0, si candida come un avversario scomodo, in una finale dove Milano parte comunque con i favori del pronostico. Segafredo che può contare sul talento del regista serbo Teodosic e su quello del tiratore emiliano Marco Belinelli, 13 stagioni in NBA, e su una pattuglia solidissima di americani.

Si comincia sabato sera al Forum, le prime due gare a Milano, poi altri due gare all’Unipol Arena di Bologna e le successive eventuali partite a campi alternati, con l’eventuale settima sempre al Forum. Olimpia favorita, dopo aver vinto la SuperCoppa e la Coppa Italia, e aver chiuso al primo posto la regular season in una stagione dominata: attenzione però a non dare nulla per scontato, perché Bologna in ogni gara secca può giocarsela alla pari.

