Milano, anziana trovata morta in casa tra i rifiuti: doppio orrore, spunta il figlio fantasma

Quella che si sono trovati davanti i poliziotti era una scena raccapricciante. Una donna di 70 anni morta nel suo appartamento in via Scarlatti, a Milano, tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires, in mezzo a cianfrusaglie e rifiuti. La donna era una accumulatrice seriale e la polizia e i vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per orientarsi tra tonnellate di oggetti che occupavano praticamente tutti gli spazi fino al soffitto.

Una situazione sconcertante, ancora di più quando i soccorritori tra i tanti oggetti accatastati e a poca distanza dal cadavere della donna, hanno scoperto anche un'altra persona: si tratta del figlio della anziana, trovato con lo sguardo assente e in condizioni decisamente precarie.

I fatti risalgono alla notte tra martedì e mercoledì. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul pianerottolo del primo piano hanno trovato la porta chiusa a chiave, l'hanno sfondata e sono stati investiti dal cattivo odore dovuto ai materiali accatastati all'interno nel corso degli anni e anche dal tanfo del cadavere, che giaceva in casa da diverse ore. Scavando letteralmente tra i vestiti, i cartoni e gli oggetti vari che riempivano la casa, i pompieri si sono poi imbattuti nel figlio della donna. Una sorta di "fantasma" per gli altri inquilini dello stabile, che conoscevano l'anziana ma non avevano mai visto il figlio, del quale sapevano nulla. Probabilmente la donna lo teneva segregato.

