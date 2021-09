Madonna, la figlia Lourdes Leon sfila alla Milano Fashion Week: "Irriconoscibile e scostumata"

25 settembre 2021 a

Tra le modelle che hanno sfilato alla Milano Fashion Week per Versace c'era anche la figlia di Madonna, Lourdes Leon, che ha subito attirato l'attenzione dei presenti su di sé. La giovane ha attraversato la passerella in un lungo e aderente abito color argento. Lourdes, modella per un giorno con una lunga chioma corvina e make up fluo, si ritrova a Milano insieme alla popstar Dua Lipa.

Trucco dai colori accesi e tatuaggi in bella vista: Lourdes Leon appare sicura di sé in passerella. Di certo, il carattere non le manca. La 25enne ha partecipato a un evento molto importante nella settimana della moda, sfilando insieme a super top model, come Gigi Hadid e Irina Shayk. Ma anche tra il pubblico della sfilata c'erano tante celebrità: Chiara Ferragni e Fedez, Bella Thorne, il frontman dei Blur Damon Albarn.

A ispirare le nuove creazioni, i celebri foulard in seta della maison. “Il foulard è un elemento fondamentale dell’heritage di Versace e del suo Dna. Rappresenta una tela sulla quale si sono susseguite le nostre stampe iconiche ed è stato indossato in molteplici modi, dai top annodati alle bandane, fino a diventare accessorio per le borse – ha spiegato Donatella Versace –. Il foulard ha caratterizzato le nostre collezioni fin dagli inizi ma per questa stagione tutto si capovolge, non è più solo un accessorio ma diventa provocante, sexy, audace”.

