Milano, fanno se*** alla finestra affacciata su piazza Duomo: scandalo in pieno centro, il video

23 maggio 2022 a

a

a

Roba da matti. O da pervertiti, fate voi. Siamo a Milano. Per la precisione nel centro che più pieno centro non si può: siamo in Galleria, dunque al fianco del Duomo, il cuore pulsante del capoluogo meneghino.

"Mia moglie si è scop*** il suo capo. Così io...". Corna, porno vendetta estrema

E che succede in Galleria? Presto detto: una coppia, come se nulla fosse, si mette a fare sesso affacciata al balcone proprio sopra al negozio di Prada. I due appaiono a mezzobusto, ma i movimenti sono fin troppo espliciti: già, lo fanno davanti a tutti.

Ovviamente la scena ha suscitato scalpore. E qualcuno la ha ripresa e rilanciata online, dove sui social ha trovato subito terreno fertile diventando virale alla velocità della luce.

Kenya a luci rosse, la vacanza bollente di questa signorina? Ecco come la paga | Guarda

La ragazza indossa una magliettina bianca, lui appare dietro di lei. E via con un ritmico "su e già". Il tutto davanti a migliaia di passanti che affollavano la principale piazza di Milano e le vie contigue. I due, nonostante i curiosi che si bloccano a guardarli, continuano a fare sesso come se nulla fosse. E probabilmente cercavano proprio quel tipo di esperienza.

Milano, sesso al balcone in Galleria: clicca qui per vedere il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.