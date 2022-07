Milano, l'africano lo massacra a calci e bottigliate: orrore in pieno giorno, video choc

23 luglio 2022 a

Scene di ordinaria follia a Milano, dove fuori dalla Stazione Centrale i passanti hanno assistito a una violenta rissa. A denunciare l'accaduto Daniela Santanché che scrive su Twitter: "Mentre il sindaco Sala reputa la situazione 'non drammatica ma degna di attenzione', questo è quanto avviene davanti alla stazione centrale di Milano. I rinforzi servono ora, non entro fine anno come annunciato da Sala. FdI chiede più controlli e più sicurezza". Nel filmato registrato in piazza Duca D’Aosta venerdì 22 luglio intorno alle 20 si vede un 17enne di origini tunisine pieno di sangue.

Stando alla ricostruzione il giovane sarebbe stato rapinato e poi, avendo reagito al furto, aggredito da un'altra persona che lo ha colpito alle spalle e poi a terra, poi gli ha spaccato una bottiglia in testa e lo ha colpito a calci. Il 17enne, trasportato in codice verde al pronto soccorso, non ha riportato lesioni gravi. L'episodio è stato ripreso da alcuni passanti che hanno diffuso sui social le immagini. Secondo alcuni testimoni l'aggressore, che nel video sembra non indossare le scarpe, sarebbe molto conosciuto in zona.

Oltre alla Santanché a denunciare il degrado in cui riversa il capoluogo lombardo c'è Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione: "Episodi simili avvengono regolarmente di notte nei pressi della Stazione Centrale, ma il fatto in questione è accaduto in pieno giorno, alla luce del sole, davanti agli occhi terrorizzati e sconcertati di turisti e cittadini. Le immagini, forti, agghiaccianti e cruente, rendono l’idea della drammatica situazione in cui versa la città. Nella stessa piazza è costantemente in servizio un presidio fisso delle forze dell’ordine, eppure i soggetti coinvolti non si preoccupano minimamente della loro presenza".

