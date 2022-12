L'albero di Natale di Milano, una favola per aiutare Croce rossa italiana

30 novembre 2022 a

Cosa succede quando tutti i bambini di Milano si mettono insieme per salvare il più grande albero della città? Siamo nel mese di dicembre e i nostri piccoli protagonisti corrono in aiuto del grande abete meneghino, minacciato di essere abbattuto per illuminare l’inverno gelido.



La favola L’albero di Natale della Croce Rossa di Milano, donata da Barbara di Castri e illustrata da Luca Fontana, è patrocinata dal Comune di Milano e racconta di come attraverso l’attenzione verso l’ambiente e l’impegno civico sia possibile cambiare le sorti di un'intera comunità. "È un atto di amore capace di muovere anche le stelle e a cui il grande albero riconoscente risponderà facendo splendere sulla sua punta una grande luce rossa, la luce della Croce Rossa, accogliente e calda come il sorriso di un amico", spiega l’autrice Barbara di Castri, giornalista e Consigliera della Croce Rossa di

Milano. Il libro, 16 pagine in formato 21x21 cm, è stampato su carta FSC e utilizza un font appositamente studiato per favorire la lettura ai bambini con difficoltà.

La pubblicazione, distribuita gratuitamente a migliaia di piccoli assistiti dalla Croce Rossa e nei reparti pediatrici degli ospedali di Milano, sosterrà come raccolta fondi, i progetti dell’Associazione sul territorio di Milano e in particolare il progetto CRI4KIDS dedicato alle famiglie con bambini molto piccoli con donazione di alimenti e prodotti specifici per la prima infanzia, come pannolini, prodotti per l’igiene e omogeneizzati. "La crisi sta colpendo duramente molte famiglie che già si trovano in una condizione di vulnerabilità economica", continua Barbara di Castri "sempre più persone si rivolgono a noi della Croce Rossa in cerca di aiuto. E quello che più ci preoccupa in questa situazione precaria sono i piccoli minacciati nella loro serenità. Con questa iniziativa, abbiamo voluto fare un gesto solidale a sostegno delle tante famiglie in difficoltà".

Per partecipare a questo progetto umanitario si potrà donare online sul sito dona.crimilano.it dove è disponibile anche la lista dei punti solidali dove poter acquistare il libro L’albero di Natale della Croce Rossa di Milano a partire dal primo dicembre.



Charity Shop CRI Milano, via Rivoli 4: dal 28 novembre al 18 dicembre.

Sede della Croce Rossa di Milano, via Pucci 7: dal 1 dicembre al 6 gennaio (dalle 9:00 alle 12:30).

Stand Croce Rossa alla Fiera dell’Artigianato: dal 3 all’11 dicembre