Milano, 5mila tifosi del Marocco festeggiano per strada: un accoltellato

10 dicembre 2022 a

a

a

La vittoria del Marocco contro il Portogallo ai Quarti di finale dei Mondiali in Qatar ha entusiasmato parecchio i tifosi nordafricani, molti dei quali si sono riversati in corso Buenos Aires a Milano per festeggiare. In 5mila, come scrive Repubblica, hanno invaso il centro della città e in particolare la zona di corso Buenos Aires per celebrare la storica qualificazione alla semifinale del Mondiale.

Durante i festeggiamenti, un 30enne è stato portato via in ambulanza dopo aver ricevuto una coltellata, probabilmente alla gola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo colpito stava cercando di dividere due uomini che avevano iniziato a litigare tra la folla. Le condizioni del ferito, ricoverato all'ospedale Policlinico, sarebbero gravi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe stata anche un'altra rissa, che avrebbe coinvolto una ventina di persone.

I tifosi del Marocco hanno celebrato il trionfo ai Mondiali con cori, fuochi d'artificio a Porta Venezia, caroselli, petardi, bengala. Tra le centinaia di bandiere marocchine sventolate in segno di vittoria, è comparso anche qualche vessillo dell'Algeria, della Tunisia e della Siria. In corso Buenos Aires i tifosi avevano già sfilato qualche giorno fa dopo la vittoria precedente contro la Spagna. Questa volta, però, sono stati ancor più numerosi. Il traffico è stato deviato, così come le corse di alcuni mezzi pubblici.