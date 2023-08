Milano, morto il 18enne schiacciato dall'auto contro il palo

02 agosto 2023 a

a

a

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale tra due auto avvenuto, ieri prima agosto a Milano attorno alle 13.30, tra via Pietro Colletta e viale Umbria, a pochi passi da piazzale Lodi. Un’Audi RS7 di colore nero è sbandata all’incrocio dopo lo scontro con un altro veicolo, una Renault Captur grigia più piccola di dimensioni e guidata da una donna, e ha travolto il giovane che è rimasto schiacciato nell’impatto ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Feriti anche una donna di 38 anni, una di 52 e un uomo di 57 anni che sono stati portati al Policlinico. Sul posto erano arrivate subito quattro ambulanze, un’automedica, i vigilia del fuoco con una squadra del distaccamento di Piazzale Cuoco e la polizia locale di Milano

Il giovane che poi è morto era di nazionalità canadese, aveva 18 anni. Trasportati in ospedale in codice verde anche i genitori del ragazzo, che hanno avuto un malore. Sono in corso i primi accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Dalle prime ricostruzioni pare che l’Audi provenisse da viale Umbria e viaggiasse in direzione Loreto mentre la Renault Captur arrivava da via Colletta e aveva appena attraversato la corsia centrale di viale Umbria, non è chiaro se per svoltare a sinistra nel viale o per proseguire dritto. L’incrocio è regolato da un semaforo.

Una prima ipotesi è che a passare con il rosso sia statala conducente della Captur, una donna di 40 anni. L’Audi è stata colpita proprio sullo sportello del conducente, un impiegato della Concessionaria Scuderia 78 che stava consegnando la vettura (dal valore di 150mila euro) a un cliente che abita nella vicina via Lattanzio e voleva fare un regalo al figlio per il suo compleanno. L’uomo ha tentato il tutto per tutto per evitare l’impatto, ha anche sterzato all’ultimo secondo, ma non è riuscito a evitare né l’altro veicolo, né il giovane..