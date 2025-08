Dusan Vlahovic, l'ultimo post: che bordata alla Juventus

Tra le storie più calde di questo mercato estivo c’è anche quella che riguarda Dusan Vlahovic, sempre più lontano dal progetto tecnico della Juventus. Il centravanti serbo, come confermato dalle parole del dirigente Damien Comolli (“Se arriva una buona proposta, può partire”), non rientra nei piani di Igor Tudor, ma al momento nessuna offerta concreta — escluso qualche sondaggio dall’Arabia Saudita, prontamente respinto dal giocatore — è arrivata sulla scrivania del club. Un’impasse che sta rallentando anche le operazioni in entrata della squadra bianconera.

Vlahovic, che guadagnerà 12 milioni netti nella stagione 2025/26, non sembra intenzionato a facilitare una cessione. Lo ha fatto capire con un post su Instagram, pubblicato poche ore dopo le dichiarazioni del direttore generale juventino: un’immagine dal campo d’allenamento accompagnata da un messaggio enigmatico, “IX…”. Un modo per ribadire la sua presenza, la sua identità da numero 9 bianconero, e forse per rispondere direttamente a chi lo dà già lontano da Torino.