Paolo Mieli "condanna" Elly Schlein: "Che fine farà"

A oggi, con il centrodestra saldamente al comando del Paese, il nome in cima alla lista dei desiderata del governo sarebbe quello di Giancarlo Giorgetti . Mieli, in sostanza, ritiene che la leader del Pd dovrebbe intanto smarcarsi dal M5s pur restandone alleato (ha, secondo i sondaggi attuali, quasi il doppio dei consensi rispetto a Conte ) e creare un gruppo dirigente più compatto e circondarsi di personalità forti, per evitare di perdere ancora il confronto con Giorgia Meloni .

Mieli scrive: "Giorni fa anche Aldo Cazzullo su queste pagine (Corriere, ndr) si è mostrato oltremodo perplesso circa la possibilità che, date tali premesse, Pd e M5s possano correre assieme alle prossime elezioni politiche. A meno che il partito di Schlein scavalchi quello della Meloni e sia in grado di dettar legge come accade nel centrodestra".

Quindi, l’ex direttore del Corriere impartisce dei consigli al capo del Pd: "Forse gioverebbe che Schlein sapesse integrare in tempi rapidi il gruppo dirigente del suo partito. Con personalità (prevalentemente femminili) più forti, più simili a lei quantomeno per determinazione, pur eventualmente con opinioni diverse dalle sue. Gioverebbe altresì che Conte, dimostrata la sua indiscutibile abilità, rinunciasse a vincere qualche mano della complicata partita in atto. Lasciasse a Bonelli e Fratoianni il compito di rappresentare la sinistra-sinistra – spiega Mieli - e tornasse a essere il duttile capo di governo che seppe accettare più di un compromesso. Quel che è certo è che, a furia di mettere nel sacco i Ricci, i Sala, i Giani e forse anche i De Luca, farà (forse) aumentare i voti del movimento di cui si è conquistato l’eredità, ma si ritroverà alla prossima legislatura sui banchi dell’opposizione. A festeggiare, assieme ai compagni di cordata, quello che, a questo punto, passerebbe alla storia come il decennio meloniano".