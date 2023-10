Milano, Marta Di Nardo scomparsa: trovato il corpo fatto a pezzi, chi è il fermato

21 ottobre 2023 a

a

a

Orrore a Milano: è stata trovata morta Marta Di Nardo, la 60enne di cui non si avevano più notizie da due settimane. Il cadavere era nella casa del vicino, in via Pietro da Cortona (zona Est della città). L'uomo di 46 anni, italiano e pluri-pregiudicato, è stato fermato nella notte dai carabinieri.

Nel corso del sopralluogo effettuato all'interno dell'abitazione, è stato trovato nel controsoffitto il cadavere della Di Nardo, depezzato e in avanzato stato di decomposizione. In casa del fermato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e della Compagnia Milano Porta Monforte hanno trovato alcuni effetti personali della donna e sono emerse tracce della presenza dell'uomo all'interno dell'abitazione della donna in un periodo successivo alla sua scomparsa. Il 46enne, secondo i primi riscontri avuti dagli inquirenti, avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe avuto una sorta di relazione con la vittima, finita in modo sanguinoso e tragico.

Fin dalla sua scomparsa per la Di Nardo si era temuto il peggio. La 60enne abitava in una palazzina Aler, il segnale del suo cellulare risultava assente dal 5 ottobre scorso. Era una persona con difficoltà, già in cura in un Cps e soprattutto con rapporti famigliari minimi. Era affetta da ludopatia ed era solita chiedere soldi ai vicini usandoli poi per giocare a slot machine e gratta e vinci.