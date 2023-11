Levante, "quarto furto sotto casa a Milano": durissimo sfogo

11 novembre 2023 a

L'ennesimo sfogo sulla questione sicurezza a Milano arriva da Levante, che in modo ironico ma neanche troppo, nelle sue storie Instagram ha detto: "Il quarto furto di macchina come lo chiamiamo? Storia d'amore. Seguimi per altri racconti romantici e di grande fedeltà". L'artista, che vive a Milano, non ha fornito dettagli sull'episodio, ma ha voluto comunque sfogarsi con i suoi follower: "La scena in Questura è sempre la stessa. Arrivo, mi guardano e dicono: 'Ancora qua per la macchina?'. Eh già".

Secondo quanto raccontato da Levante, l'auto era parcheggiata sotto casa sua in una zona non ben definita di Milano. Il ladro sarebbe riuscito a forzare la serratura e a rubare la vettura senza che nessuno si accorgesse di niente. "Si tratta del quarto furto ma non è sempre la stessa auto, perché al terzo colpo l'hanno ritrovata a Benevento e non sono andata a identificarla - ha proseguito la cantante -. Mi aspetto che stasera mi chiamino e mi dicano: 'Signora venga a Cinisello Balsamo'". In realtà poi è andata proprio così: poche ore dopo la denuncia, l'automobile è stata ritrovata alla periferia di Milano, a Baggio. E solo a quel punto Levante ha potuto riprenderne il possesso.

"Secondo me il ladro è innamorato di me. Sta cercando di attirare la mia attenzione, è ovvio", ha ironizzato ancora l'artista. Visto l'esito positivo della vicenda, Levante alla fine nelle storie ha scritto: "L'abbiamo ritrovata. Dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore come minimo".