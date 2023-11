Ultima Generazione getta la maschera: attacco ad Albania e premierato. L'ambiente che c'entra?

14 novembre 2023 a

"Anziché aiutare gli italiani, sono esclusivamente concentrati sulla ‘madre di tutte le riforme’ e sulla costruzione di nuovi centri di permanenza per il rimpatrio in Albania; tutte misure spot per ingraziarsi l’opinione pubblica in vista delle prossime elezioni europee": questo quanto avrebbero sostenuto gli attivisti di Ultima Generazione, come scrive Il Secolo d'Italia. Questa mattina un gruppo di giovani ha bloccato viale Lucania a Milano in nome del clima. Da quanto riferisce l’associazione in una nota, “alcuni automobilisti hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto ha persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco”.

"Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica sono ovunque e sempre più frequenti - ha sottolineato una degli attivisti che hanno partecipato alla protesta - a Milano abbiamo visto il nubifragio di luglio che ha provocato la caduta di alberi che hanno fermato la città per settimane e distrutto numerose macchine, e sempre qui due settimane fa l’acqua alta circa un mezzo metro d’acqua ha bloccato tutta la zona Niguarda”. La richiesta al governo è di "azioni concrete, subito!”.

Gli attivisti, alla fine, hanno fatto sapere che le loro manifestazioni andranno avanti finché non saranno ascoltati: "Nonostante l’inasprimento delle misure di controllo, le azioni di Ultima Generazione non si fermeranno, né rallenteranno il proprio corso”.