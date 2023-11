Milano, 31enne si risveglia nuda e sola sul tavolo di un ristorante chiuso

18 novembre 2023 a

Quando ha aperto gli occhi si è ritrovata da sola, nuda e distesa sul tavolo del locale in via Poliziano a Milano dove aveva trascorso la serata per la festa di compleanno di un ex collega. Erano le 5,15 di notte e il ristorante vuoto come la sua testa. Chiusa dentro a chiave e non sapendo cosa fare, la trentunenne ha telefonato ai carabinieri per chiedere aiuto. I militari dell'Arma sono entrati da una finestra facendo scattare il sistema di allarme correttamente inserito. Poi la donna è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata per accertamenti alla clinica Mangiagalli.

Gli investigatori, riporta il Corriere, stanno facendo accertamenti perché la ragazza ha detto di non ricordare nulla di quanto avvenuto la scorsa notte. Durante la serata la vittima avrebbe bevuto vino e assunto droghe, come da lei stessa raccontato agli inquirenti. Non ha saputo fornire invece nessun elemento sulla possibilità di aver avuto un rapporto sessuale, anche consenziente. Quella della violenza sessuale è infatti al momento soltanto un’ipotesi legata alle circostanze che hanno portato al ritrovamento della ragazza. I carabinieri hanno sequestrato gli abiti della donna, ritrovati in un bagno, e stanno ascoltando i primi testimoni cercando di rintracciare il maggior numero di presenti ieri sera all'interno del locale. Dai primi riscontri dovrebbe esserci almeno una telecamera che potrebbe dare spunti utili alla ricostruzione.

"Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro". È quanto riferiscono all'Ansa i titolari de 'Il Cormorano'. Il locale, un ristorante con doppio ingresso e otto finestre sia su corso Sempione sia su via Poliziano, è molto grande, e presenta un salone privato al seminterrato dove ieri sera si è svolta la festa, organizzata dal titolare di un noto locale del capoluogo. Un compleanno che è terminato verso l'una. "Noi abbiamo chiuso normalmente", hanno ribadito i ristoratori.