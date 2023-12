Milano, coltellate e martellate in faccia: orrore fuori dalla discoteca

03 dicembre 2023 a

Ancora sangue e violenza a Milano, una città sempre più in balia di episodi drammatici, raccapriccianti. Un uomo di 39 anni è stato aggredito attorno alle cinque di domenica mattina all'esterno di una discoteca di Rozzano, comune alle porte di Milano. L'uomo, si apprende, è stato accoltellato e preso a martellate.

Da quanto è stato riferito la vittima, che è di nazionalità italiana, è stato circondato da un gruppo di sconosciuti che lo hanno colpito con una decina di coltellate al torace, alla schiena e all'addome. Poi anche le martellate in faccia, che lo hanno ferito in faccia all'altezza di un occhio.

Ad allertare i soccorsi è stato un passante che ha visto il 39enne a terra, agonizzante, in via Curiel. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'Humanitas di Rozzano: le sue condizioni sono gravi ma è fuori pericolo di vita. Intanto sono in corso indagini ed accertamenti da parte dei carabinieri per trovare filmati utili a ricostruire l'accaduto ed individuare i responsabili dell'ultima brutale aggressione.