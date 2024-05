Volo Londra-Singapore, turbolenza devastante: uno choc, come è morto Geoff Kitchen

21 maggio 2024 a

a

a

Una tragedia che colpisce per la sua straordinarietà. Si parla di quanto accaduto sul volo della Singapore Airlines partito da Londra e diretto a Singapore, finito in una terrificante turbolenza tra Myanmar e Thailandia: il Boeing 777-300ER, infatti, ha perso duemila metri di quota in soli sei minuti, il tutto per un enorme vuoto d'aria.

Molti i feriti, ma anche una vittima: a perdere la vita è stato il 73enne Geoff Kitchen, che sarebbe stato ucciso da un infarto, frutto del terrificante spavento dovuto alla devastante turbolenza. Originario di Thornbury, nel Regno Unito, e direttore di un piccolo teatro, Kitchen è morto mentre stava facendo colazione a bordo, a due ore dall'arrivo a destinazione dopo 11 ore di volo. La moglie, Linda, è ricoverata in ospedale: non ci sono altre informazioni sulle condizioni di salute della donna.

La coppia ha due figli, che però non sarebbero stati a bordo del volo SQ32i della Singapore Airlines, costretto dalla turbolenza ad un atterraggio di emergenza a Bangkok, capitale della Thailandia.

Video su questo argomento Volo Londra-Singapore, turbolenza e un morto: i feriti soccorsi a Bangkok

Geoff e Linda, entrambi pensionati, avevano appena iniziato una lunga vacanza: un viaggio di sei settimane tra Singapore, Indonesia, Giappone e Australia. Un viaggio, però, mai iniziato e finito nel più drammatico dei modi. Kitchen era un attore amatoriale, nonché membro del Thornbury Musical Theatre Group di Bristol, in passato lavorava come impiegato in una compagnia di assicurazioni. Il Sun ha raggiunto il vicino dei casa della vittima, Steve Dimond, sconvolto da quanto accaduto: "Questa notizia ci ha distrutto. Abbiamo visto geoff l'ultima volta solo domenica scorsa. Mia moglie è di sopra e non riesce a smettere di piangere", ha concluso Dimond.