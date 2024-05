I due influencer americani rapinati di tutto in autogrill

Gigia Pizzulo 23 maggio 2024 a

Sarebbe stata una splendida storia da raccontare ai sei milioni di follower su Instagram e agli oltre sedici milioni su tik tok. L’Italia, una vacanza indimenticabile dove si condensano arte, cultura, tradizioni, la storia, il mare, il buon cibo e i profumi. Un mix, tra lo splendore delle grandi città e le campagne toscane, immortalato nei fotogrammi da pubblicare sui social.

Per trasmettere quelle emozioni a milioni di persone sparse nel mondo che non hanno la possibilità visitare il Belpaese, raccontandole un po’ attraverso la bellezza dei luoghi un po’ con quel fare giocherellone a cui ci hanno abituati nei loro numerosi post. Loro sono Ryan e Jen Hamilton una coppia di influencer di Boston famosi come #miss_hammy_tv o @therealhammytv. Si definiscono una moglie e un marito che fanno video divertenti. Ma questo soggiorno non è stato solo rose e fiori. Martedì pomeriggio risalendo l’Italia in macchina, dove avrebbero proseguito per un breve soggiorno a Milano, prima di ripartire oggi per Como, si sono fermati nell’area di servizio di Dorno, in provincia di Pavia, per una pausa ristoro da Eataly.

Quando sono usciti dall’autogrill hanno trovato la spiacevole sorpresa: erano stati derubati di tutto e alla loro auto erano anche state tagliate le gomme. I malviventi, come hanno raccontato i testimoni, hanno spaccato i finestrini riuscendo ad aprire le portiere e a portar via le valigie e tutte le apparecchiature elettroniche. È stata una svista la loro, essendo dei travellers abituali sanno bene che non bisogna lasciare le macchine cariche di strumentazioni elettroniche incustodite. Una distrazione che ha rovinato un bel viaggio. Hanno subito chiamato la polizia che però, a loro dire, è arrivata dopo circa un’ora. Attraverso gli apple tags, ossia le localizzazioni dei dispositivi, riuscivano a vedere i movimenti dei malfattori. I ladri erano poco distanti. All’arrivo degli agenti però, prima di seguire le piste segnalate dall’iphone, hanno dovuto sbrigare l’iter burocratico della denuncia, cosa che ha fatto aumentare le distanze tra loro e i delinquenti.

«Negli Stati Uniti la polizia sarebbe arrivata in un minuto – dice l’influencer nella sua storia – Inoltre abbiamo avuto problemi anche nella comunicazione, i poliziotti non parlavano inglese quindi abbiamo fatto fatica a spiegare tutto».

Le valigie sono state recuperate all’interno di un campus dell’Università di Pavia ma erano completamente vuote. La borsa di Chanel e altri oggetti griffati erano stati trafugati insieme a tutta la linea di cosmetici, alle scarpe e agli effetti personali. Jen smaltita la rabbia del primo momento, tra l’altro condivisa con tutti gli amici di Instagram, ha poi sdrammatizzato dicendo: «Spiace, ma in fondo si tratta solo di cose materiali, pur se mi mancherà la borsa di Chanel. Pazienza. Avrei pagato per riavere tutto indietro, cose che per me hanno un grande valore affettivo – dice – Comunque questo brutto episodio non rovinerà la mia vacanza in Italia. È stata stupenda, sono molto grata per le cose belle che ho visto e per coloro che ho incontrato. L’Italia non è questa, ci sono state persone che hanno espresso solidarietà e che ci hanno aiutati».

Lei ancora molto provata dall’accaduto ieri è rimasta nella suite del Principe di Savoia di Milano, il marito Ryan invece ha trascorso la giornata presso il Consolato americano per cercare di avere i sostitutivi dei documenti per poter tornare in Florida, dove vivono attualmente. Dovrebbe ritirarli oggi, prima di riprendere il loro tour italiano con tappa sul lago di Como, luogo che tanto piace agli americani. Il furto per loro sarà una brutta storia da dimenticare e come dice Jen su Tik Tok, ripostando la storia di un follower: “Milano we must do better, dobbiamo fare di meglio”. Purtroppo pare che l’area di servizio di Dorno, Milano Genova, pare non sia nuova a questi episodi. Gli agenti della polizia di Stato e quelli del distaccamento della stradale di Vigevano svolgono capillari indagini per identificare gli autori di queste razzie. Si spera che le telecamere di videosorveglianza possano dare un aiuto a identificare i ladri.